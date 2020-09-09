Навальный был отравлен очень сильным видом яда - СМИ

Навального отравили сильным видом Новичка - СМИ / Reuters

В немецких СМИ появилась информация о том, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили новым более опасным типом Новичка. Он должен был умереть в самолете.

Об этом сообщает издание Die Zeit.

Навальный остался в живых только благодаря пилоту, который сразу же принял решение посадить самолет, и врачам, которые оперативно вкололи ему атропин.

По данным издания, операцию с использованием новейшего яда могли провести только спецслужбы Российской Федерации. Его просто не смогли бы синтезировать обычные преступники, а такая серьезная операция любой иностранной спецслужбы на территории РФ представляется "немыслимой" в условиях того, что за российским оппозиционером постоянно ведется слежка.

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"Это оставляет только один правдоподобный вывод: именно Кремль отдал приказ убрать с дороги нежелательного политика", - говорится в сообщении.

Немецкие власти полагают, что один из агентов, который следил за Навальным, мог нанести яд на поверхность чашки, из которой пил чай оппозиционер, или же ядом побрызгали уже в готовый чай.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обвинения против Москвы в отравлении оппозиционера Алексея Навального.

В Кремле считают, что нет "никакого повода" обвинять РФ в отравлении Навального ядом семейства Новичок.