Навальный ответил на неожиданную версию своего отравления

Алексей Навальный / Reuters

Российский оппозиционер Алексей Навальный заявил, что вернулся в село Кафтанчиково Томской области после отравления.

Это следует из подписи к фото в его Instagram.

При этом Навальный иронично прокомментировал ранее выдвинутую версию о том, что он мог получить алкогольное отравление.

"Пришел купаться. Жду, когда принесут самогон", — подписал Навальный фотографию, на которой он стоит на песчаном пляже.

Отметим, что геолокация свидетельствует, что фото сделано в Томской области.

/ Инстаграм А.Навального

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