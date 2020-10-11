Навальный ответил на неожиданную версию своего отравления

Алексей Навальный опубликовал новое фото после отравления.
Российский оппозиционер Алексей Навальный заявил, что вернулся в село Кафтанчиково Томской области после отравления.
Это следует из подписи к фото в его Instagram.
При этом Навальный иронично прокомментировал ранее выдвинутую версию о том, что он мог получить алкогольное отравление.
"Пришел купаться. Жду, когда принесут самогон", — подписал Навальный фотографию, на которой он стоит на песчаном пляже.
Отметим, что геолокация свидетельствует, что фото сделано в Томской области.
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- 20 августа Навальный возвращался в Москву из Томска, в полете ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске.
- Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выразили озабоченность по поводу состояния здоровья Навального. Они заявили, что требуют провести расследование обстоятельств его заболевания.
- Позднее Навального эвакуировали в Германию, где стало известно о том, что его отравили ядом Новичок. Навального уже выписали из немецкой клиники.
Автор: Алексей Тычина