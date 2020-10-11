УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Навальный ответил на неожиданную версию своего отравления

11 октября 2020, 23:51

Алексей Навальный опубликовал новое фото после отравления.

Навальный
Алексей Навальный / Reuters

Российский оппозиционер Алексей Навальный заявил, что вернулся в село Кафтанчиково Томской области после отравления.

Это следует из подписи к фото в его Instagram.

При этом Навальный иронично прокомментировал ранее выдвинутую версию о том, что он мог получить алкогольное отравление.

"Пришел купаться. Жду, когда принесут самогон", — подписал Навальный фотографию, на которой он стоит на песчаном пляже.

Отметим, что геолокация свидетельствует, что фото сделано в Томской области.

навальный
/ Инстаграм А.Навального

Читайте также"Путин говорит о Новичке": Навальный назвал главную причину своего отравления

  • 20 августа Навальный возвращался в Москву из Томска, в полете ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске.
  • Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выразили озабоченность по поводу состояния здоровья Навального. Они заявили, что требуют провести расследование обстоятельств его заболевания.
  • Позднее Навального эвакуировали в Германию, где стало известно о том, что его отравили ядом Новичок. Навального уже выписали из немецкой клиники.
Навальный новости Алексей Навальный отравление Навального
Сейчас вы просматриваете новость «Навальный ответил на неожиданную версию своего отравления». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

23:51
Навальный ответил на неожиданную версию своего отравления
23:21
Вакцина РФ от COVID-19 для Украины: в Слуге народа назвали главный аргумент Видео
22:58
Коронавирус в Украине на 11 октября – обнаружили еще почти 4800 больных Covid-19 Видео
22:34
Срочные меры по борьбе с COVID-19: у Зеленского сообщили подробности Видео
22:28
Врач рассказал всю правду о ситуации с Covid-19 в Киеве Видео
22:02
Кулеба назвал "важный инструмент" для урегулирования ситуации на Донбассе Видео
21:51
Школы и вузы – на замок: Шкарлет назвал сроки досрочных каникул и перехода на дистанционку Видео
21:48
Названа самая полезная крупа
21:22
Гороскоп на 12 октября для всех: переворот жизни и пророческие сны Видео
21:20
"Капремонт скважин": у Путина выделили средства на водоснабжение Крыма
21:01
"Несет ответственность": в Карабахе выдвинули громкое обвинение Украине Видео
20:55
Танці з зірками 2020 - что было в 7 выпуске 11 октября Видео
20:46
Власти Сум пошли на отчаянный шаг из-за коронавируса
20:17
Порошенко сразил коронавирус: у экс-президента рассказали о борьбе с COVID-19 Видео
20:03
Комаровский развенчал популярный миф о детях и коронавирусе Видео
19:51
Драка и нападение на журналиста: в центре Киева схлестнулись из-за ЛГБТ Видео
19:49
В Минздраве уточнили, в каком регионе Украины можно смягчать карантин
19:32
"Нужно быть жестче": муж Тихановской передал просьбу из СИЗО
19:03
Местные выборы: в ЦИК поведали, можно ли проголосовать с электронным паспортом
18:52
В Слуге народа анонсировали "неизбежное" объединение с партией кума Путина Видео
18:38
Экс-депутат Госдумы объяснил, почему Путин и Эрдоган - "два сапога пара"
18:30
"Зимнее бабье лето": синоптики ошарашили прогнозом погоды
18:21
"Пашинян танцевал в пьяном угаре": Алиев унизил премьера Армении Видео
17:59
Мэр Черкасс проиграл суд президенту Зеленскому - подробности
17:49
Больницы не справляются: к чему готовиться украинцам из-за шквала COVID-19 Видео
17:12
В Минске с гранатами и водометами разгоняют протестующих, есть раненые Видео
16:45
Досрочные каникулы и новые штрафы: у Зеленского пошли на жесткие меры из-за Covid-19 Видео
16:15
Украина не контролирует ситуацию с Covid-19: врач сделал прогноз Видео
16:03
Эпидемиолог сообщил, когда пандемия коронавируса утихнет Видео
15:55
"Пусть благодарит Путина": Алиев обратился с призывом к Пашиняну
15:45
Переход на дистанционку школ и детсадов: в МОН раскрыли детали Видео
15:14
В Офисе президента поведали, что обговорят Зеленский с Дудой
15:09
СМИ узнали детали переговоров Турции и России по Нагорному Карабаху
14:57
В Минске замес: силовики применили перцовый газ против протестующих, есть раненые Видео
14:38
Азербайджан предложил включить Турцию в переговоры по Карабаху Видео
14:24
В Нагорном Карабахе заявили о намерении объявить войну Азербайджану Видео
14:17
На Житомирщине многодетная женщина вылила на себя бензин, а муж поджег ее
13:48
Лечащийся от рака Луценко похвастался "добычей-подарком" от кота - фото
13:30
Война за Нагорный Карабах: Алиев назвал условие переговоров с Пашиняном Видео
12:58
Ученые обнаружили странное свойство коронавируса Видео
12:57
"Разрушение Киева": партия Порошенко села в лужу с театром, сделанным за деньги Roshen Видео
12:41
Алиев заявил о договоренностях по выводу войск Армении из Нагорного Карабаха Видео
12:27
Акция против режима Лукашенко: в центр Минска стянули силовиков и военную технику Видео
12:19
Синоптики уточнили, когда в Украине резко похолодает и будут первые заморозки Видео
12:15
В Киеве на Крещатике мужчина облил себя бензином и поджег
11:50
"Вел расследование": в Запорожье журналист насиловал 3-летнего ребенка
11:44
Коронавирус в Украине ускорился: Степанов назвал области, где забиты больницы Видео
11:23
"Армения должна смириться": Алиев назвал условия перемирия в Нагорном Карабахе Видео
11:08
В Чехии шокированы жестокостью белорусского ОМОНа: страна лечит побытих протестующих Видео
10:59
Гороскоп на 11 октября для всех: "взлет" к вершинам и ценная находка Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять