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Навальный стал узником совести после ареста - Amnesty International

17 января 2021, 22:03
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Арест в аэропорту Шереметьево стал еще одним доказательством попыток заставить замолчать политика.

Власти РФ должны немедленно отпустить Навального

Одиозный оппозиционер Алексей Навальный, которого сегодня задержали в аэропорту Шереметьево, стал узником совести и власти РФ должны его незамедлительно освободить, сказано в заявлении Amnesty International.

Директор московского офиса организации Наталья Звягина заявила, что арест в аэропорту Шереметьево стал еще одним доказательством попыток заставить замолчать политика.

"Арест Алексея Навального является ещё одним свидетельством того, что российские власти пытаются заставить его замолчать. Его задержание лишь подчёркивает необходимость расследования его утверждений о том, что он был отравлен агентами государственных спецслужб, действовавшими по приказу самого высокого уровня", — сказала Наталья Звягина, директор московского офиса Amnesty International.

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Также в организации призвали освободить всех журналистов и сторонников Навального, которых задержали в аэропорту Внуково сегодня. Сообщалось о задержании 53 человек.

Алексей Навальный вернулся в Москву - о чем ранее сообщал Главред:

  • 20 августа российский оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время авиаперелета из Москвы в Томск. Самолет экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Политик впал в кому.
  • 22 августа Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите.
  • Позже российскому оппозиционеру стало лучше. Навальный заявил, что планирует вернуться в Россию, как только позволит здоровье.
  • 2 сентября в Кабмине Германии заявили, что лаборатория Бундесвера (вооружённые силы Федеративной Республики Германия) нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы Новичок.Позже сам Навальный опубликовал запись своего разговора с сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым, который был непосредственно причастен к отравлению.
  • Из разговора выяснилось, что Новичок был нанесен на нижнее белье Навального. А выжить политику-оппозиционеру удалось благодаря оперативным действиям пилота и врачей, которые вкололи ему атропин.
  • 13 января Навальный заявил о возвращении в Россию. По словам политика, он должен прилететь в Москву 17 января.
  • В тот же день в Сети были опубликованы документы, из которых стало известно, что Алексея Навального 29 декабря объявили в розыск. Как утверждают в ФСИН, политик перестал являться на вызовы службы исполнения наказаний для прохождения мероприятий по контролю, которые он вынужден проходить из-за условной судимости по делу компании Ив Роше.
  • 14 января в ФСИН заявили, что по прибытию на территорию России Алексея Навального намерены арестовать.

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