Навальный стал узником совести после ареста - Amnesty International

Власти РФ должны немедленно отпустить Навального

Одиозный оппозиционер Алексей Навальный, которого сегодня задержали в аэропорту Шереметьево, стал узником совести и власти РФ должны его незамедлительно освободить, сказано в заявлении Amnesty International.

Директор московского офиса организации Наталья Звягина заявила, что арест в аэропорту Шереметьево стал еще одним доказательством попыток заставить замолчать политика.

"Арест Алексея Навального является ещё одним свидетельством того, что российские власти пытаются заставить его замолчать. Его задержание лишь подчёркивает необходимость расследования его утверждений о том, что он был отравлен агентами государственных спецслужб, действовавшими по приказу самого высокого уровня", — сказала Наталья Звягина, директор московского офиса Amnesty International.

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Также в организации призвали освободить всех журналистов и сторонников Навального, которых задержали в аэропорту Внуково сегодня. Сообщалось о задержании 53 человек.

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