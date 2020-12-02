Назревают новые протесты: Санду обрушилась с новыми обвинениями на Додона

Санду обвинила Додона в попытке захватить власть.
Избранный президент Молдовы Майя Санду заявила о попытке парламентской коалиции, во главе с действующим президентом Игорем Додоном, захватить власть.
"Законопроект, зарегистрированный в парламенте, согласно которому СИБ (Служба информации и безопасности — ред.) предлагают вывести из-под подчинения президента, это антидемократическое злоупотребление политика, проигравшего выборы президента. Это попытка захватить власть… Мы опротестуем эти злоупотребления в Конституционном суде и попросим помощи народа", — сказала Санду, передает молдавское издание newsmaker.md.
Так, избранный президент призвала граждан выйти на протест. Акция состоится 3 декабря перед зданием парламента.
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"Правящее большинство ПСРМ-"Шор" хочет урезать те полномочия, которые позволили бы мне начать наводить порядок в стране. Так они хотят отменить результаты выборов. Я призываю вас выйти и защитить свой голос", — заявила Санду.
Выборы в Молдове - о чем ранее сообщал Главред:
- В Молдове 15 ноября состоялся второй тур выборов президента. На выборах победила кандидат от партии Действие и солидарность, бывший премьер-министр Майя Санду.
- 20 ноября Майя Санду в интервью изданию Европейская правда сделала заявление о том, что войска России должны быть полностью выведены с территории Приднестровья. Новоизбранный президент не видит возможности федерализации Молдовы.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Песков заявил, что позиция избранного президента Молдовы Майи Санду по поводу Приднестровья угрожает дестабилизации в бессарабском регионе.