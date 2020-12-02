Назревают новые протесты: Санду обрушилась с новыми обвинениями на Додона

Санду призвала народ выйти на протесты / Reuters

Избранный президент Молдовы Майя Санду заявила о попытке парламентской коалиции, во главе с действующим президентом Игорем Додоном, захватить власть.

"Законопроект, зарегистрированный в парламенте, согласно которому СИБ (Служба информации и безопасности — ред.) предлагают вывести из-под подчинения президента, это антидемократическое злоупотребление политика, проигравшего выборы президента. Это попытка захватить власть… Мы опротестуем эти злоупотребления в Конституционном суде и попросим помощи народа", — сказала Санду, передает молдавское издание newsmaker.md.​

Так, избранный президент призвала граждан выйти на протест. Акция состоится 3 декабря перед зданием парламента.

Читайте такжеВ Приднестровье резко ответили на призыв Санду выгнать российские войска из региона

"Правящее большинство ПСРМ-"Шор" хочет урезать те полномочия, которые позволили бы мне начать наводить порядок в стране. Так они хотят отменить результаты выборов. Я призываю вас выйти и защитить свой голос", — заявила Санду.

Выборы в Молдове - о чем ранее сообщал Главред: