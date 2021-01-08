Названы страны, где в 2021 году может начаться война / Reuters

Оценивая последствия 2020 года, официальные лица в ООН и других международных организациях рисуют мрачную картину: человечество ждёт голод библейского масштаба, дальнейший рост эпидемии и вооруженные конфликты между государствами. Отношения между странами крайне обострились из-за экономического кризиса, вызванного международным закрытием границ и другими ограничительными мерами. В 2021 году волна насилия будет только нарастать, в некоторых странах может начаться война, заявил военный эксперт Алексей Валюженич.

"Настоящим "открытием" уходящего года стало обострение в треугольнике Китай – Индия - Пакистан. В случае с Индией и Китаем, вроде как, обошлось без жертв, но с другой стороны - участники конфликта направили к границе крупные армейские силы. Более, чем крупные. Готовы ли они их использовать - это второй вопрос. Но такого не было давно, и ситуация особо не разрядилась с тех пор", - сказал эксперт в интервью МК.

По его словам, в случае с Пакистаном "дело пахнет большой войной". Весь год обе стороны обмениваются обстрелами пограничной зоны.

"С этой эпидемией в Индии активно разжигаются антиисламские настроения. Ну, и бонусом ко всему этому явное желание Турции вмешаться в конфликт на стороне Пакистана. Так что здесь стоит ждать новых обострений в первую очередь", - убежден Валюженич.

Эксперт добавил, что неспокойно будет в Сомали, Ираке и Афганистане, хотя США и собираются вывести оттуда войска. А вот в Сирии война только усилится.

"Из Сирии они (американские войска – ред.) уходить вообще не собираются, что, в свою очередь, как раз и затягивает войну, а не наоборот", - отметил эксперт.

Также может начаться война в Африке.

"Недавняя сделка между Марокко и Израилем о взаимном признании. Я говорю сделка, потому что США заплатили Марокко за признание Израиля тем, что признают за страной оккупацию региона Западной Сахары. Это уже вызвало постепенное возобновление военного конфликта в регионе. Фронт освобождения Сахары (Фронт "Полисарио") активизировался. За ним стоят Алжир и, по слухам, Иран. Масштабное вторжение Марокко может повлечь реакцию Алжира и полномасштабную войну. А всё из-за желания США любой ценой сделать книксен в сторону Израиля", - уточнил военный эксперт.

Третья мировая война – о чем сообщалось ранее:

Человечеству угрожает новая мировая война, которая может начаться из-за злоупотребления прогрессивными технологиями, сообщили 11 ноября в чешской военной разведке.

8 ноября глава Штаба обороны Великобритании, генерал Ник Картер заявил, что глобальная политическая нестабильность и экономический кризис из-за пандемии коронавируса могут привести к Третьей мировой войне.

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