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"Не отличает агрессора от жертвы": Боррель разнес "мирный план" Китая по Украине

27 февраля 2023, 11:38
Война России против Украины должна завершиться миром на основе резолюции Генассамблеи ООН и мирного плана Владимира Зеленского, сказал Жозеп Боррель.
Боррель, Украина, Китай
Китай в документе по Украине повторил свои старые и уже известные тезисы - Боррель / Коллаж УНИАН, ua.depositphotos.com

Документ, который опубликовал Китай по развязанной агрессором Россией войне против Украины, никакой не "мирный план". Пекин поставил на один уровень агрессора и жертву. Мира нужно достичь на базе резолюции Генассамблеи ООН в поддержку Киева и мирного плана президента Владимира Зеленского. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

В своем блоге на сайте Европейской службы внешних действий он подверг критике декларацию Китая по войне в Украине и сказал, что документ Пекина не является мирным планом, поскольку китайское государство не проводит четких параллелей между тем, кто является агрессором, а кто жертвой.

"Китай представил свой "позиционный документ" по политическому урегулированию. Он не является мирным планом и в основном повторяет известные китайские позиции, некоторые из которых мы разделяем, а некоторые - нет. Конечно, мы будем его анализировать, но уже сейчас понятно, что ключевой проблемой является то, что он не отличает агрессора от жертвы, ставя стороны на равный уровень", - сказал Боррель.

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По словам главного дипломата ЕС, мир в Украине должен быть достигнут на основе резолюции Генеральной ассамблеи ООН и мирного плана президента Владимира Зеленского.

"Российская война и напряженность в отношениях между Китаем и США разрывают плоскость того, что мы часто называем "международным порядком, основанным на правилах". Но в то же время, подавляющее большинство стран все еще надеется на то, что ООН найдет решение", - подчеркнул Жозеп Боррель.

"Мирный план" Китая по Украине

Власти Китая 24 февраля опубликовали документ, в котором Пекин изложил свое видение войны России против Украины.

В нем содержится 12 пунктов – Пекин призывает к переговорам, снятию санкций с агрессора РФ и подчеркивает неприемлемость применения ядерного оружия. Китайское государство не предложило никаких механизмов практической реализации пунктов своей декларации и не осудило военные преступления страны-оккупанта России.

Президент Владимир Зеленский сказал, что он не согласен с рядом пунктов документа Китая по войне, но допускает обсуждение Киевом декларации. Зеленский подчеркнул, что задачей Украины является изоляция России.

Президент США Джо Байден подверг критике "мирный план" Китая по войне России и Украины. По его словам, китайская декларация выгодна исключительно российским оккупантам. Как полагает глава Белого дома, Путин положительно воспринял инициативу Пекина.

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Евросоюз Жозеп Боррель новости Китая война России и Украины
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