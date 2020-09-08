"Не расслабляйтесь": Лукашенко припугнул Путина крахом

Лукашенко припугнул Россию крахом / Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что если его страна рухнет, то такая же участь ожидает Россию. По его мнению, российским властям не удастся справиться с оппозиционными протестами у себя в стране.

Об этом Лукашенко сообщил в интервью российским СМИ.

"Вы не расслабляйтесь. У вас тоже скоро определенные политические события, а может быть, и на ровном месте. Знаете, мы к чему пришли вместе с российским истеблишментом и руководством? Если сегодня Беларусь рухнет, следующей будет Россия", - заявил Лукашенко.

Он отметил, что если власти России думают, что им удастся справиться с оппозиционными протестами, то они ошибаются. Ведь ни у кого нет возможности блокировать Telegram-каналы, которые, по его мнению, связаны с акциями протеста и оппозицией в разных странах.

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Напомним, после президентских выборов 9 августа Беларусь охватили массовые протесты, которые продолжаются уже почти месяц. Протестующие в основном были не согласны с результатами выборов, на которых Лукашенко якобы получил более 80% поддержки.

Заявления Лукашенко – о чем он говорил ранее: