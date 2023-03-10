"Не считаем себя одним народом с грузинами": Симоньян побредила о ракетном ударе по Тбилиси

По словам пропагандистки Симоньян, протесты в Грузии нужны были якобы для того, чтобы открыть второй фронт с Россией и ввести войска в Абхазию.

Симоньян, Тбилис / коллаж фото УНИАН и скриншот из видео

Одна из самых оголтелых российских топ-пропагандисток, Маргарита Симоньян, решила брызнуть желчью на грузинских протестующих. И начала угрожать ракетным ударом по Грузии ‒ из-за того, что во время протестов они скандировали "Сухуми" (название столицы Абхазии, захваченной русскими войсками). Об этом Симоньян написала в своем телеграм-канале 10 марта.

"Протестующие в Тбилиси кричат: "Сухуми! Сухуми!". Собственно, изначально было ясно, что весь этот шухер нужен исключительно для открытия второго фронта для нас", — написала Симоньян.

По ее словам, якобы удар по Тбилиси ракетами страна-агрессор может легко нанести ‒ дескать, в столице Грузии нет православных святынь.

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"В случае повторения августа 2008-го, с Грузией никто цацкаться не будет и войска туда посылать не будет, а просто шарахнут сразу по Тбилиси, особо не разбирая, — хотя бы потому, что не до сантиментов сейчас и в Тбилиси нет Киево-Печерской Лавры. Никто у нас никогда не считал и не считает себя одним народом с грузинами, и Российская Федерация никогда не была "Тбилисской Русью", — именно так закончила свой очередной бред Симоньян.

Массовые протесты в Грузии из-за "российского закона"

Во вторник, 7 марта, в Грузии вспыхнули массовые протесты на фоне поддержки парламентом скандального законопроекта об "иноагентах".

Представитель Государственного департамента США Нед Прайс во время брифинга в Вашингтоне заявил, что США могут наложить санкции на ответственных за подавление протестов в Грузии.

"Мы внимательно следим за событиями последних часов в Грузии. Мы видим сообщения из Тбилиси, согласно которым против демонстрантов был применен слезоточивый газ и другие средства для подавления протестов. У нас есть ряд инструментов, которые позволяют привлечь к ответственности любого в любой стране за вмешательство в реализацию того, что является универсальным правом человека", - сказал он.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала массовые протесты в Тбилиси против законопроекта об "иноагентах". Она заверила, что наложит вето на инициативу.

"Этот закон никому не нужен, потому что он написан под диктовку Москвы. Я наложу на него вето. Меня не интересует его рассмотрение... Меня интересует только будущее Грузии, Конституция, гарантом которой я являюсь. В ней написано, что все госинституты и прежде всего я, но также правительство, власть обязаны сделать все, чтобы Грузия оказалась в Европе", - сказала Зурабишвили.

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