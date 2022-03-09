"Не справились с захватом Украины": в России увольняют генералов

Алексей Данилов / УНИАН

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявляет, что Россия изменила тактику в отношении войны с Украиной, также там было уволено с должностей около 8 генералов.

"У нас сегодня есть четкое понимание, какие планы сейчас есть у врага. Они немного изменились с начала войны, которую они хотели сделать за 2-3 дня и пройти маршем по Крещатику. Этого нет и никогда не будет. Более того, они сейчас перешли к другой тактике. У них сменилось руководство. У них было снято около 8 генералов со своих должностей, потому что они не выполнили задание. Сейчас назначены новые. Мы ясно понимаем, что происходит в Российской Федерации. Более того, я могу сказать, что они в отчаянии", - сказал Данилов.

По словам Данилова, сейчас даже российские пропагандисты изменили риторику по отношению к Украине.

"Уже даже такие как Соловьев и многие другие мерзавцы дают заднюю, начинают размышлять, а что не так, а мы не думали, что это нация, что они так сплотились, и т.д.", - сказал секретарь СНБО.

Данилов заявил, что не нужно недооценивать врача.

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"Да, это будет сложно, не нужно недооценивать врага. Мы его лупим по всем направлениям, но оно, как саранча, ползет и ползет. Я точно знаю, что мы выстоим", – заверил Данилов.

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Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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