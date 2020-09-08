Не выходит на связь: в Беларуси исчезла еще одна соратница Тихановской

Соратница Светланы Тихановской пропала в Беларуси / Reuters

В Беларуси пропала Антонина Коновалова, которая является соратницей лидера объединенной оппозиции Светланы Тихановской.

Об этом Интерфаксу рассказали в штабе Тихановской.

В сообщении уточняется, что Коновалова перестала выходить на связь.

"Пропала Коновалова Антонина, доверенное лицо Светланы Тихановской. Место нахождения на данный момент неизвестно", - рассказали в штабе.

Ранее Тихановская заявила о том, что инцидент в Беларуси, связанный с похищением одного из лидеров протестов Марии Колесниковой, это попытка официальных властей нарушить режим работы Координационного совета.

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Однако такие действия не остановят белорусские оппозиционные силы, утверждает Тихановская.