Не выходит на связь: в Беларуси исчезла еще одна соратница Тихановской

Пропала Коновалова Антонина, сообщили в штабе Светланы Тихановской.
В Беларуси пропала Антонина Коновалова, которая является соратницей лидера объединенной оппозиции Светланы Тихановской.
Об этом Интерфаксу рассказали в штабе Тихановской.
В сообщении уточняется, что Коновалова перестала выходить на связь.
"Пропала Коновалова Антонина, доверенное лицо Светланы Тихановской. Место нахождения на данный момент неизвестно", - рассказали в штабе.
Ранее Тихановская заявила о том, что инцидент в Беларуси, связанный с похищением одного из лидеров протестов Марии Колесниковой, это попытка официальных властей нарушить режим работы Координационного совета.
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Однако такие действия не остановят белорусские оппозиционные силы, утверждает Тихановская.
- Как известно в понедельник, 7 сентября, в центре Минска неустановленные лица похитили белорусского оппозиционного политика Марию Колесникову. Ее посадили в автобус, после чего транспортное средство скрылось с места инцидента.
- 8 сентября, Марию Колесникову и ее соратников Антона Родненкова и Ивана Кравцова пытались выдворить на территорию Украины. Родненков и Кравцов успешно пересекли белорусско-украинскую границу.
- Марию Колесникову задержали. Ее не смогли отправить в Украину по той причине, что она порвала свой паспорт.