"Неофициальная коронация": в Сети рассказали о баснословно дорогом подарке Путина Кабаевой

12 мая Алине Кабаевой исполнилось 40 лет. Кремлевский диктатор якобы подарил ей диадему за миллион долларов.

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Путин якобы подарил Кабаевой диадему за 1 млн долларов / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Российский диктатор Владимир Путин часто жалуется на ухудшение самочувствия и быстро устает, поэтому на большинстве мероприятий его заменяет двойник. Из-за состояния здоровья он даже отказался принимать участие в семейных торжествах по случаю 40-летнего юбилея его вероятной сожительницы Алины Кабаевой.

"Путин тяжело болен. Врачи не в состоянии, по крайней мере пока, стабилизировать его состояние. Лечение не приводит к желаемому результату. Если раньше, несмотря на болезнь, Путин проводил по несколько закрытых совещаний в день и принимал доклады, то сейчас и эта его деятельность сведена к минимуму. Под вопросом участие президента в большинстве запланированных мероприятий. По возможности, двойник будет замещать президента, но некоторые мероприятия, всё же, требуют личного участия Путина", - пишет Telegram-канал Генерал СВР.

По данным канала, в день рождения Кабаевой 12 мая Путин лишь планировал поздравить свою любовницу - подарить ей цветы и баснословно дорогую диадему, украшенную сорока бриллиантами.

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"Не понятно, можно ли считать это событие неофициальной коронацией Кабаевой, но она среди своих близких преподносит это событие именно так", - говорится в сообщении.

Ранее украинский журналист Цаплиенко писал в Telegram, что подарок Кабаевой обошелся Путину в немалую сумму - один миллион долларов.

"Диадема из золота и платины, с сорока бриллиантами разных цветов, от 1 до 10 карат, среди них черный бриллиант в 10 карат", – говорилось в закрытых чатах.

Цаплиенко добавил, что за эти средства в России можно построить не одну школу или больницу.

"Это непостроенная школа или больница где-нибудь на Дальнем Востоке или в Хакасии, откуда набирают деклассированных люмпенов на войну против Украины", – написал журналист.

Отношения Путина и Кабаевой

Слухи о романе Путина и Кабаевой ходят уже давно. Ее считают любовницей, сожительницей или даже женой кремлевского диктатора. В феврале она появилась на мероприятии в честь 15-летия Национальной Медиа Группы РФ с обручальным кольцом.

По данным СМИ, у Путина и Кабаевой четверо общих детей - два мальчика и девочки-двойняшки. Дочерей бывшая гимнастка родила в Швейцарии.

Издание Le News писало, что Алина Кабаева родила ребенка в клинике Святой Анны в италоязычном регионе Швейцарии Лугано. Отцом этого ребенка якобы является Владимир Путин.

Существовали противоречивые версии этой истории. Различные местные СМИ, в том числе Corriere del Ticino, писали о рождении девочки, а недавно удаленный аккаунт в Twіtter на имя Алины Кабаевой (возможно настоящий, а возможно и фейковый) сообщил о рождении мальчика. По другим сообщениям, Кабаева родила близнецов.

Газета Blick писала, что Путин мог сопровождать Кабаеву и, возможно, оставался с ней в клинике. В любом случае Кремль отрицал, что Путин является отцом одного или нескольких детей Кабаевой.

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