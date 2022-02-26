Нидерланды доставят в Украину 200 ракет Stinger

Нидерланды готовят к отправке в Украину зенитные ракеты.
Правительство Нидерландов проголосовало за отправку 200 зенитных ракет Stinger в качестве помощи украинской армии.
Об этом говорится в совместном письме к парламенту глав МИД и Минобороны, которое попало в СМИ, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание RTL.
СМИ ссылаются на документ подписанный министрами иностранных дел и обороны Вопке Хукстра и Кайсы Оллонгрен. Он предусматривает ускоренную процедуру отправки вооружения, без тщательного рассмотрения критериев экспорта оружия. В виду особых обстоятельств эту процедуру сократили.
Среди прочей военной помощи Нидерланды передадут Украине 200 зенитных ракет Stinger, которые применяются для устранения вражеской авиации. Они эффективны для поражения целей в радиусе от 0,5 метра до 5 километров.
В правительстве Нидерландов отправят вооружение в Украину как можно быстрее.
"Нидерланды, как и другие страны, сталкиваются с логистическими проблемами", - отмечается в послании.
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