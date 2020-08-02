Хотели посмотреть на собор: диверсанты РФ рассказали, зачем приехали в Беларусь

Под Минском белорусские власти задержали военных из частной военной компании Вагнер / Скриншот

Председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич раскрыл новые детали задержания российских боевиков Вагнера.

Как говорится в материале канала Беларусь 1, версии пребывания в Беларуси "вагнеровцы" озвучили силовикам во время расследования.

"Надо сказать, что в ходе допросов они дают самые противоречивые показания, в частности, о том, что группа якобы намеревалась вылететь из Минска в Стамбул, говорят меньше половины людей, остальные указывают совершенно иные точки окончательного визита в иные страны. Что касается тех, которые якобы летели в Турцию, у них точно так же разные цели попадания в эту страну. Кто-то летел загорать, кто-то отдыхать, кто-то якобы охранять какие-то объекты, а кто-то осмотреть Собор Святой Софии", - подчеркнул он.

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Кроме того, сообщается, что в одном из мессенджеров задержанными россиянами была создана специальная группа. В ней старший осуществлял координацию действий подчиненных: от распорядка дня, переклички, времени общего сбора, туда же поступил приказ сжечь старые билеты на территории санатория.

Напомним, ранее сообщалось о том, что прокуратура Беларуси избрала для задержанных ранее 33 боевиков ЧВК Вагнера меру пресечения в виде содержания под стражей.

В белорусском ведомстве подчеркнули, что задержанные россияне "имеют серьезное боевое прошлое - воевали на востоке Украины".