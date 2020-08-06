Лукашенко откровенно рассказал о своем отношении к Майдану

Александр Лукашенко был против Майдана/ Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что во время Революции достоинства в 2014 году не поддерживал протестующих и готов был приютить в своей стране беглого президента Виктора Януковича.

В интервью журналисту Дмитрию Гордону он признался, что изначально был против протестов на Майдане и предупреждал коллегу, что для него митинги могут иметь негативный результат.

"Я его поддерживал во время Майдана, откровенно вам говорю, потому что я не хотел, чтобы революция эта произошла. Я ему расписал все, что будет", - указал политик.

Лукашенко напомнил, что у него с Януковичем ранее случился конфликт. Тогда президент Беларуси отказался прибыть в Чернобыльскую зону для почтения жертв атомного взрыва на 25-летие со дня катастрофы.

Читайте такжеЛукашенко в пылу эмоций рассказал, что будет делать в случае аннексии Беларуси"Я ему простил все, особенно когда у него погиб сын. Когда он меня пригласил в Чернобыль на совещание, а потом Запад на него надавил… Ну что там Лукашенко… Он отказался принимать меня в Украине, а когда я сказал, что не нуждаюсь ни в каких разрешениях, чтобы прилететь к себе домой в Украину (дед Лукашенко родом из Украины, - прим. ред.) и приказал поставить самолет для взлета, он закрыл пролет для моего самолета. Я ему все простил", - заключил Лукашенко.

Как ранее сообщалось, на вопрос Гордона о том, есть ли конфликт между Лукашенко и Путиным, президент Беларуси заявил, что определенное напряжение существует.

Напомним, Лукашенко признался, что его корни "зарыты где-то между Киевом и Черниговом".