В Беларуси объявили всеобщую забастовку: названы главные требования

Забастовка на Белорусском металлургическом заводе / NEXTA Live

В Беларуси заявили о всеобщей забастовке после президентских выборов.

Об этом сообщают оппозиционные ресурсы, информируя о дальнейших планах оппозиции.

"Собирайтесь с вашими коллегами и объявляйте забастовку, пока мы не добьёмся свободных выборов и освобождения политзаключенных", - говорится в сообщениях белорусских телеграм-каналов.

Кроме того, также сообщается, что на Белорусском металлургическом заводе уже частично остановилась работа.

Работники говорят, что в конце цеха СПЦ 2 собрались десятки людей. К заводу подъехали два автозака и автобус с ОМОНом.

/ NEXTA live

Руководство завода не комментирует ситуацию. В приемной отвечают, что никого из руководителей нет на месте, сообщают оппозиционные ресурсы.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Беларуси на предприятиях начались забастовки после состоявшихся накануне президентских выборов.

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Таким образом рабочие высказывают свое несогласие с официальными итогами голосования.

В частности, на забастовку вышли сотрудники Белорусского металлургического завода.