Самолет Лукашенко покинул Минск

Самолет Лукашенко вылетел из Минска / "ВладТайм"

Самолет президента Беларуси Александра Лукашенко вечером 9 августа вылетел из Минска.

Как свидетельствуют данные сайта PlaneFinder, президентский борт покинут аэропорт беларусской столицы.

Точкой прибытия президентского борта EW-301PJ обозначена Турция. Однако точное его местонахождение пока неизвестно, как и страна, в которую направился главный борт Беларуси.

При этом возле аэропорта в Минске саперы проверили все прилегающие путепроводы. Уточняется, что обычно это происходит перед тем, как президент Белоруссии вылетает куда-нибудь.

Напомним, в Беларуси оппозиция сообщает, что действующий президент Александр Лукашенко уже подготовился к побегу из страны в случае проигрыша на выборах. Сообщалось о готовности самолета Лукашенко к вылету из Минска. Якобы весь экипаж лайнера мобилизован, пилоты ночевали в аэропорту.

Как ранее сообщалось, в Беларуси стал известен план оппозиции, который планируют применить, если победу на выборах президента одержит действующий глава государства Александр Лукашенко.