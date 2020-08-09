Самолет Лукашенко покинул Минск

Точкой прибытия обозначена Турция.
Самолет президента Беларуси Александра Лукашенко вечером 9 августа вылетел из Минска.
Как свидетельствуют данные сайта PlaneFinder, президентский борт покинут аэропорт беларусской столицы.
Точкой прибытия президентского борта EW-301PJ обозначена Турция. Однако точное его местонахождение пока неизвестно, как и страна, в которую направился главный борт Беларуси.
При этом возле аэропорта в Минске саперы проверили все прилегающие путепроводы. Уточняется, что обычно это происходит перед тем, как президент Белоруссии вылетает куда-нибудь.
Напомним, в Беларуси оппозиция сообщает, что действующий президент Александр Лукашенко уже подготовился к побегу из страны в случае проигрыша на выборах. Сообщалось о готовности самолета Лукашенко к вылету из Минска. Якобы весь экипаж лайнера мобилизован, пилоты ночевали в аэропорту.
Как ранее сообщалось, в Беларуси стал известен план оппозиции, который планируют применить, если победу на выборах президента одержит действующий глава государства Александр Лукашенко.