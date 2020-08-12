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Как прошла третья ночь протестов в Минске: силовики покинули город

12 августа 2020, 07:35

Столкновения продолжались до трех часов утра. Действия силовиков во вторник были еще более жесткими.

Протесты в Минске
Все акции протеста переместились в спальные кварталы / Reuters

В ночь на 12 августа столкновения между протестующими и силовиками в Минске продолжались до трех часов утра. Впоследствии части ОМОН, внутренних войск и других силовых структур Беларуси покинули улицы столицы Беларуси.

Они были введены вечером минувшего дня с целью взять под контроль весь центр города. С улиц снято оцепление, восстановлено движение транспорта по основным магистралям. Об этом сообщает ТАСС.

В среду из-за блокирования силовиками центра города все акции протеста переместились в спальные кварталы. Серьезные столкновения произошли в юго-западном районе Малиновка, а также в Уручье на северо-востоке и Серебрянке на юге. Практически сразу туда были переброшены усиленные наряды милиции, которые для разгона людей использовали светошумовые гранаты и резиновые пули. В некоторых местах протестующие пытались возводить баррикады, но это не увенчалось успехом.

Очевидцы говорят, что действия силовиков во вторник были еще более жесткими. Под силовые действия попали многие из тех, кто просто оказался на улице.

Силовики обыскивали дворы и подъезды домов, останавливали проезжающие мимо машины и задерживали тех из пассажиров, у кого на руке заметят белый браслет, который в эти дни стал символом протеста.

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Как сообщал Главред, в Беларуси продолжается серия массовых протестов после оглашения ЦИК результатов голосования на выборах президента страны, согласно которым Александр Лукашенко в очередной раз был переизбран на пост главы государства. Силовики не дают возможность людям провести протесты – по всей стране идет волна массовых задержаний.

В Министерстве здравоохранения Беларуси заявляли, что в больницы были госпитализированы более 200 человек, которые пострадали во время столкновений с правоохранителями. Некоторым пациентам нужны операции.

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