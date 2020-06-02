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Ни нашим, ни вашим: в Беларуси напечатали странную карту без Крыма

2 июня 2020, 18:26

Брошюра знакомит туристов с достопримечательностями Беларуси.

Крым
В Беларуси на карте "потеряли" Крым / Reuters

В Беларуси издали путеводитель Discover your Belarus (Открой свою Беларусь), в котором на графической карте отсутствует аннексированный Россией Крым.

Брошюра опубликована на сайтах белорусских внешнеполитических представительств, в частности посольства Беларуси в Финляндии.

Она издана Национальным агентством по туризму Беларуси и знакомит туристов с достопримечательностями этой страны.

Обратим внимание, что Украина на карте изображена без Крыма, а Россия - представлена только европейской частью, но без Калининградской области.

/ finland.mfa.gov.by

Напомним, ранее сообщалось о том, что на интерактивной карте, опубликованной на официальном сайте Исполнительного комитета Содружества независимых государств в случае наведения курсора на изображение Российской Федерации, собственно, надпись "Российская Федерация" закрывает изображение аннексированного весной 2014-го россиянами полуострова Крым.

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