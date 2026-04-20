Унитаз снова засияет, если нанести на него простую смесь из 3 веществ

Дарья Пшеничник
20 апреля 2026, 18:08обновлено 20 апреля, 18:46
Чтобы сантехника сияла чистотой и приятно пахла, нужно использовать средства с сильными антибактериальными свойствами.

Как отмыть унитаз от застарелого налета / Коллаж: Главред, фото: freepik

Вы узнаете:

  • Чем очистить унитаз от застарелого налета
  • Что делать, чтобы стойкий налет не образовался снова

Во многих домах рано или поздно возникает одна и та же проблема — желтый налет на унитазе, который особенно быстро накапливается там, где течет жесткая вода. Хозяева часто перепробуют несколько магазинных средств, прежде чем поймут, что часть химии просто не справляется с отложениями.

Именно поэтому все больше людей переходят на домашние смеси, которые оказываются не только дешевле, но и значительно эффективнее. Об этом пишет УНИАН.

Почему домашняя смесь работает лучше магазинной

Специалисты объясняют, что секрет в правильном сочетании компонентов. Для глубокой очистки сантехники нужны вещества с выраженными антибактериальными свойствами и способностью разъедать минеральные отложения. И три таких средства есть почти в каждом доме: кальцинированная сода для размягчения застарелого налета, лимонная кислота как натуральный антисептик и нейтрализатор запахов, а также горчичный порошок, который придает абразивность и усиливает дезинфекцию.

Подготовка унитаза перед очисткой

Перед тем как наносить домашний порошок, сантехнику рекомендуют подготовить. Сначала перекрывают воду, очищают стенки щеткой и заливают их уксусом. Если налет свежий, нескольких часов такой обработки иногда хватает, чтобы полностью избавиться от загрязнений.

Но когда отложения успели "впитаться", в ход идет смесь из трех порошков, смешанных в равных частях. Ее наносят на проблемные участки, а труднодоступные места обрабатывают старой зубной щеткой.

Сколько держать смесь и когда повторять процедуру

Смесь оставляют как минимум на час, а при застарелом налете — на всю ночь. За это время компоненты вступают в реакцию с минеральными отложениями и размягчают их. После смывания большинство пятен исчезает уже после первой процедуры, хотя при необходимости ее можно повторить.

Как избежать появления налета в дальнейшем

Регулярное применение такого метода раз в одну-две недели помогает не только поддерживать унитаз в безупречном состоянии, но и предотвращать появление неприятного запаха. Домашняя смесь становится надежной альтернативой дорогим средствам, а профилактика — лучшим способом сохранить сантехнику чистой надолго.

Смотрите видео о том, как отмыть унитаз от любого загрязнения:

Об источнике: УНИАН

Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей — первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны. Подготавливает новости на трех языках: украинском, русском и английском. Распространяет новости через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

