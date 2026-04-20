"Стыдно смотреть": Дэниел Рэдклифф назвал худшие и лучшие фильмы о Гарри Поттере

Кристина Трохимчук
20 апреля 2026, 17:57
Актер признался, какие картины культовой серии считает неудачными.
Дэниел Рэдклифф - рейтинг фильмов про Гарри Поттера
Дэниел Рэдклифф - рейтинг фильмов про Гарри Поттера / коллаж: Главред, фото: imdb.com

Вы узнаете:

  • Дэниел Рэдклифф назвал худшие фильмы про Гарри Поттера
  • Какие картины он считает лучшими

Известный актер и исполнитель главной роли в культовой саге о Гарри Поттере Дэниел Рэдклифф составил рейтинг лучших и худших фильмов серии. В подкасте "Happy Sad Confused" знаменитость признался, что некоторые ленты ему до сих пор стыдно смотреть.

Худшие фильмы о Гарри Поттере

Дэниел Рэдклифф назвал два худших, по его мнению, фильма серии. Актер выделил картину "Гарри Поттер и узник Азкабана". Также среди неудачных работ он упомянул "Гарри Поттер и Принц-полукровка". Именно во время съемок шестой части актер страдал от проблем с алкоголем.

"Полукровный принц", пожалуй, для меня самый низкий рейтинг. Это мои собственные вещи. Это не тот фильм", — признался Рэдклифф.

Гарри Поттер и Принц-полукровка
Гарри Поттер и Принц-полукровка / фото: imdb.com

Также экранный Гарри Поттер признался, что ему очень сложно смотреть первые фильмы серии.

"Считаю, что ранние фильмы очень "сладкие", и теперь мне стыдно смотреть на себя в 18 или 19 лет", — считает актер.

Лучшие фильмы о Гарри Поттере

Дэниел Рэдклифф также назвал картины, которые считает самыми удачными в серии. Он высоко оценил финал саги — "Гарри Поттер и Дары Смерти". Неожиданно среди фаворитов оказался "Гарри Поттер и Кубок огня".

Гарри Поттер и Кубок огня
Гарри Поттер и Кубок огня / фото: imdb.com

"Мне нравится то, что я сделал в четвертом фильме. Я в восторге. Я не думал, что "Кубок огня" станет моим вторым любимым фильмом", — поделился Рэдклифф.

Гарри Поттер и поттериана

Гарри Поттер - серия фильмов, основанных на книгах о Гарри Поттере английской писательницы Дж. К. Роулинг. Серия выпущена компанией Warner Bros. и состоит из одиннадцати фильмов в жанре фэнтези, включая основную серию - начиная с "Гарри Поттер и философский камень" (2001) и заканчивая "Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2" (2011), — а также спин-офф "Фантастические твари и где они обитают" (2016) и его сиквелы, сообщает Википедия. Также 1 января 2022 года состоялась премьера спецвыпуска "Возвращение в Хогвартс" - документальный фильм, посвященный 20-летию поттерианы.

Гарри Поттер новости кино
