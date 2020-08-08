"Подавить бунт": в РФ призывают ввести войска в Беларусь и задушить Майдан

Белорусская армия перейдет на сторону России, считают в РФ / Thinktanks.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко для России намного лучше, чем его конкуренты, заявил глава Института политических исследований РФ Сергей Марков.

"Больше того, нельзя повторять ошибку 2014 года, совершенную в Украине. Если в Белоруссии произойдет путч, нужно вводить туда войска, чтобы не допустить повторения украинского сценария. Нет никаких сомнений, что большинство белорусской армии немедленно перейдет на сторону России и откажется выполнять приказы путчистов", - цитирует его mk.ru.

В свою очередь замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин считает, что если в Беларуси акции протеста перейдут в попытку насильственного захвата власти, "у правоохранительных органов просто не будет другого выхода, кроме как подавить бунт".

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"Если кто-то признает выборы нелегитимными, выходит на улицу и открыто заявляет об этом, то это его право. Но когда он под впечатлением от своего представления случившегося бросает в полицию "коктейль Молотова", мы уже имеем дело с преступником". - добавил Жарихин.

Напомним, 4 июля в Беларуси началось досрочное голосование, которое продлится до 8 августа включительно для тех граждан, которые не смогут этого сделать в день проведения выборов.