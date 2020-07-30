Задержание "вагнеровцев" в Беларуси: новые подробности и встречи дипломатов

Задержание "вагнеровцев" в Беларуси / @GpkGovBY

В МИД Беларуси завершились встречи с руководителями дипломатических миссий России и Украины. Мероприятия были посвящены вчерашнему задержанию в Беларуси наемников-россиян из ЧВК Вагнер.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря белорусского ведомства Анатолия Глаза.

"Завершились встречи, были приглашены в МИД поочередно посол России в Белоруссии Дмитрий Федорович Мезенцев и временный поверенный в делах Украины, исполняющий обязанности руководителя загранучреждения Петр Врублевский", ‒ заявил он.

По словам Глаза, госсекретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков, который и инициировал накануне вызов дипломатов в белорусский МИД, на встречах не присутствовал. Итоговое коммюнике ведомства будет опубликовано позднее.

Кроме того, в ведомстве запросили у российского посла разъяснений ‒ зачем в Беларусь прибыли россияне, которые имеют опыт участия в вооруженных конфликтах по всему миру.

Далее ‒ сообщается, что власти Беларуси договорилась с властями Украины об усилении пограничного режима ‒ во избежание дестабилизации обстановки.

Кроме того, в МИД Беларуси сообщил, что у ряда задержанных в стране "вагнеровцев" есть украинские паспорта.

Затем ведомство официально запросило у Петра Врублевского информацию об этих лицах - для "оценки причин их присутствия" в республике.

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Позднее в пресс-службе министерства иностранных дел Украины заявили ‒ украинские правоохранители будут решать вопрос возможной экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян из ЧВК Вагнер.

Напомним, ранее в Беларуси, под Минском правоохранители задержали 33 наемника из состава частной военной компании Вагнера. Утверждается, что эти люди привлекли к себе внимание нехарактерным для российских туристов поведением (спиртного не употребляли, увеселительные заведения не посещали, держались обособленно и стараясь не привлекать к себе внимания) и стандартной милитари-одеждой.

Позднее экс-руководитель Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин предложил властям Беларуси выдать задержанных ранее российских наемников из ЧВК Вагнера - ради возможного дальнейшего обмена на украинских политзаключенных.