Строительство кораблей РФ в Керчи: в ЕС сделали громкое заявление

В ЕС отреагировали на закладку кораблей в Керчи / Reuters

В ЕС отреагировали на закладку двух новых боевых кораблей на судостроительном предприятии в Керчи и назвали это нарушением Россией суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом сказано в заявлении представителя ЕС, которое обнародовано 28 июля на сайте Европейской службы внешних действий.

"Продолжающиеся усилия Российской Федерации подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины, сопровождающиеся дальнейшими попытками насильственной интеграции незаконно аннексированного Крыма и Севастополя в Россию, является нарушением международного права. Недавняя церемония по случаю закладки двух штурмовых кораблей в Керчи является еще одним очевидным шагом в продолжении милитаризации полуострова, что оказывает существенное негативное влияние на региональную безопасность в Черном море", - говорится в документе.

В заявлении представителя подчеркивается, что еще одной причиной для беспокойства для Евросоюза является ограничение свободы движения для граждан Украины в Крым и обратном направлении.

"Доступ к материковой Украине и право на возвращение в места проживания должен быть обеспечен безусловно и не должен требовать наличия российских паспортов. Европейский Союз дальше будет ждать, что Россия прекратит все нарушения международного законодательства на Крымском полуострове. Европейский Союз является непреклонным в поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - подчеркнули в заявлении Евросоюза.

Читайте такжеВернуть Крым: Украина позвала Польшу в платформу по деоккупации полуостроваНапомним, 20 июля, президент РФ Владимир Путин приехал в аннексированный Крым. Он принял участие в церемонии закладки новых российских боевых кораблей для Военно-морского флота РФ в Керчи.

Там Путина ждали еще 16 июля, однако он перенес поездку из-за совещания по вопросам бюджета.