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Коп коленом душит Трампа: в журнале Charlie Hebdo поиздевались над президентом США

8 июня 2020, 14:31

Известные своей нещадной критикой французские сатирики крайне жестко поиздевались над Дональдом Трампом.

Дональд Трамп
Дональд Трамп / Reuters

На обложке нового номера легендарного и скандального французского сатирического журнала Charlie Hebdo опубликовали карикатуру на убийство в США полицейским афроамериканца Джорджа Флойда.

Журналисты издания опубликовали новую обложку журнала на официальной странице в сервисе микроблогов Twitter. Однако место убитого Флойда на рисунке занял президент США Дональд Трамп, которого коленом душит полицейский Дерек Шовин.

"Насилие со стороны полиции: мы хотим равенства!", ‒ говорится в тексте. На обложке написаны фразы "Violences Policières" и "On veut L’égalité (в переводе с французского ‒ означает "Полицейское насилие" и "Мы хотим законности").

Напомним, ранее, 25 мая 2020 года, в городе Миннеаполис (штат Миннесота), полицейский Дерек Шовин убил 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда – просто наступив ему на шею. После чего местные жители обвинили правоохранителей в расизме и сожгли полицейский участок. Затем начались протесты по всей стране ‒ с полномасштабными массовыми беспорядками. Власти многих американских городов один за другим начали вводить комендантский час ‒ по причине погромов. Для их подавления в 21 из 50 штатов пришлось вызвать войска Национальной гвардии.

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