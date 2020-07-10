Скандал из-за Саакашвили: в МИД Грузии вызвали украинского посла

Саакашвили / УНИАН

В Грузии в Министерство иностранных дел для беседы вызвали посла Украины Игоря Долгова после заявлений Михаила Саакашвили о "нелигитимности" действующей грузинской власти.

"На встрече грузинская сторона еще раз подчеркнула стратегичность и дружественность грузино-украинских отношений и выразила обеспокоенность из-за неприемлемых заявлений украинского чиновника о грузинской власти", — сообщает официальный сайт МИД Грузии.

В ведомстве настаивают, что риторика Саакашвили являются нарушением грузинского законодательства и вредит отношениям между двумя дружественными странами.

"Грузинская сторона выразила надежду, что украинская сторона даст надлежащую оценку этому факту и обе стороны приложат усилия для дальнейшего развития отношений", — отметили в министерстве.

Читайте такжеДипскандал с Грузией: Тбилиси требует от Киева экстрадиции СаакашвилиВ МИД Грузии сообщили, что министр иностранных дел провел разговор на эту тему с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, который "выразил обеспокоенность инцидентом и пообещал выяснить ситуацию".

Как известно, глава комитета реформ при президенте Украины, экс-глава Грузии Михаил Саакашвили назвал грузинское правительство "полностью нелегитимным".

Напомним, в грузинском парламенте жестко отреагировали на заявление украинского чиновника Михаила Саакашвили о нелегитимности грузинских властей и пообещали спросить за это заявление с Украины.

Отметим, весной в украинском политикуме активно обсуждался вопрос назначения Михаила Саакашвили на один из руководящих постов в Кабмине. Тогда премьер-министр Грузии Георгий Гахария обещал, что если такое решение будет принято, Тбилиси отреагирует отзывом своего посла из Киева.