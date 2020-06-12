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В Италии начали продавать дома за один евро

12 июня 2020, 01:37

Главное условие - отремонтировать дом в течение трех лет.

Италия
В итальянском городе мэр внедрил "Операцию Красота" / Фото pixabay.com

В Италии начали продавать дома по цене в один евро (приблизительно 30 гривен). Причем в городе, где не было зафиксировано ни одного случая коронавируса.

Купить дом в Италии за такую цену можно в коммуне Чинкуэфронди в регионе Калабрия в рамках программы "Операция Красота", сообщает CNN Travel.

Мэр коммуны заявил, что данная программа направлена на решение проблемы депопуляции, когда молодежь уезжает в крупные города в поиске работы. Кроме того, мэр хочет восстановить разрушенные, пустые части города.

По его словам, город, в котором можно купить дом за один евро, лежит между двумя холмами, рядом - река, а до пляжей всего 15 минут езды на машине. При этом целые районы города остаются заброшенными.

Согласно условиям, покупатели должны будут отремонтировать дома в течение трех лет, а также заплатить специальный сбор в размере 250 евро. Если ремонт не будет произведен в срок, то владельца жилья оштрафуют на 20 тысяч евро.

Как сообщал Главред, с 3 июня Италия открыла границы для туристов и возобновила передвижение между регионами без каких-либо ограничений. Теперь путешественники могут въезжать страну без прохождения обязательного 14-дневного карантина.

коронавирус в Италии Дом
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