В Англии внезапно умер внук лидера Казахстана Назарбаева

Айсултан Назарбаев / Instagram / aisultannazarbayev

Айсултан, внук первого и многолетнего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева умер в Лондоне.

Об этом сообщает агентство Интерфакс в воскресенье, 16 августа, со ссылкой на британские СМИ.

Айсултану 26 августа должно было исполниться 30 лет. В настоящее время устанавливаются причины его смерти. При этом ряд журналистов предполагает ‒внук Назарбаева мог умереть от остановки сердца.

Другие детали инцидента не приводятся.

Айсултан Назарбаев был сыном старшей дочери бывшего лидера Казахстана Дариги Назарбаевой и Рахата Алиева. В июле 2019-го молодой человек в Лондоне укусил английского констебля, который пытался помешать ему совершить суицид. Айсултана приговорили к году условно, 140 часам общественных работ, штрафу и возмещению ущерба в несколько тысяч фунтов стерлингов, а также обязали пройти лечение от наркозависимости.

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Напомним, ранее у первого президента Казахстана, лидера нации, члена Конституционного совета страны – 79-летнего Нурсултана Назарбаева – диагностировали китайский коронавирус Covid-19.