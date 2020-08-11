"Прекратите убивать людей": в Минске протестующие остановили метро

В Минске активисты остановили состав метрополитена / Фото: metro.dp.ua

В Минске было остановлено движение на "синей" ветке метрополитена.

Как сообщают белорусские телеграм-каналы, линия была закрыта для посадки.

Как оказалось, причиной стала акция против беспредела ОМОНа.

"Уже открыли. Мин 5 стояли, машинист сказал, знак протеста, чтоб по ночам не калечили людей", - сообщает телеграм-канал Баста!.

"Люди вышли из вагонов метро и хлопают", - написал в Twitter пользователь @FoxyAstronaut.

/ @FoxyAstronaut

Напомним, массовые протесты охватили Беларусь сразу после президентских выборов. Народные выступления продолжаются уже второй день.

Как сообщал Главред, ранее МВД Беларуси сделало заявление о первом погибшем участнике протестов в Минске.