"Прекратите убивать людей": в Минске протестующие остановили метро

Причиной стала акция против беспредела ОМОНа.
В Минске было остановлено движение на "синей" ветке метрополитена.
Как сообщают белорусские телеграм-каналы, линия была закрыта для посадки.
Как оказалось, причиной стала акция против беспредела ОМОНа.
"Уже открыли. Мин 5 стояли, машинист сказал, знак протеста, чтоб по ночам не калечили людей", - сообщает телеграм-канал Баста!.
"Люди вышли из вагонов метро и хлопают", - написал в Twitter пользователь @FoxyAstronaut.
Напомним, массовые протесты охватили Беларусь сразу после президентских выборов. Народные выступления продолжаются уже второй день.
Как сообщал Главред, ранее МВД Беларуси сделало заявление о первом погибшем участнике протестов в Минске.
Автор: Алексей Тычина