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В Кремле намекнули на силовой вариант: о чем договорились Путин с Лукашенко

16 августа 2020, 16:14

РФ готова "оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем" в Беларуси.

Лукашенко, Путин
Александр Лукашенко провел переговоры с Владимиром Путиным / фото: nv-online.info

В Кремле заявили о готовности оказать "содействие в разрешении проблем" в Беларуси.

Об этом сообщили в пресс-службе президента РФ по итогам сегодняшнего телефонного разговора лидеров России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Отмечается, что главы государств продолжили обсуждение сложившейся после президентских выборов ситуации в Беларуси, "в том числе с учетом оказываемого на Республику давления извне".

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"С российской стороны подтверждена готовность оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также в случае необходимости по линии Организации Договора о коллективной безопасности", - добавили в Кремле.

Отметим, что на фоне протестов в Беларуси это уже второй телефонный разговор лидеров двух стран за последние два дня. Первый состоялся 15 августа.

новости Беларуси новости России Александр Лукашенко Владимир Путин
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