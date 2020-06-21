"Ничего в этом хорошего нет": Путин поддел Зеленского за слова о Второй мировой

: Путин поддел Зеленского за слова о Второй мировой / Reuters

Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о Второй мировой войне могут крайне негативно сказаться на отношениях официальной Москвы и официального Киева.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу Россия 1.

"Негативно. Я думаю, что и для самого Владимира Александровича ничего в этом хорошего нет. Имею в виду, что сама Украина сильно пострадала в ходе Второй мировой войны", — заявил он.

Напомним, что в январе 2020 года президент Владимир Зеленский во время выступления на мероприятиях в Польше возложил на Советский Союз часть вины за развязывание Второй мировой войны.

Кроме того, Зеленский утверждал ‒ узников нацистского концлагеря Освенцим освободили бойцы 100-й Львовской дивизии Первого Украинского фронта Красной Армии.

В Кремле заявляли, что категорически не согласны с подобными высказываниями и считают их оскорбительными для десятков миллионов граждан стран Союза независимых государств.