Словакия высылает российских дипломатов-шпионов

Словакия высылает трех российских дипломатов / Фото: pixabay.com

Словакия приняла решение выслать трех российских дипломатов, которых подозревают в шпионаже в пользу России.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник, дипломаты должны покинуть Словакию до конца этой недели.

"Словакия высылает трех российских дипломатов из-за подозрений в шпионаже", - говорится в сообщении.

В агентстве уточнили, что данное решение было принято на уровне правительства страны.

Впоследствии Министерство иностранных дел Словакии подтвердило информацию о шпионаже российских дипломатов и их высылке из страны.

Читайте такжеЧехия выдворила двух российских дипломатов: в России резко отреагировалиПо данным МИД, словацкие разведывательные службы установили, что сотрудники посольства России в Братиславе выполняли действия, которые нарушали Венскую конвенцию о дипломатических отношениях.

Также власти Словакии подозревают дипломатов в причастности к произошедшему в Берлине убийству гражданина Грузии, выходца из Чечни Зелимхана Хангошвили.

В МИД России пообещали зеркально ответить на действия Братиславы.

Напомним, боевики российской частной военной компании были задержаны белорусскими правоохранителями 29 июля. 5 августа, президент Украины Владимир Зеленский после разговора с главой Беларуси Александром Лукашенко выразил надежду, что всех их экстрадируют в Киев.

Как ранее сообщалось, в России озвучили новую версию недавнего задержания под Минском российских наемников из ЧВК Вагнера — в этот раз с "украинским следом".