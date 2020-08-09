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В России женщина пришла в гости с трупом ребенка в пакете

9 августа 2020, 16:55

Пока компания что-то бурно праздновала, пакет с телом стоял на кухне.

Младенец
Не исключено, что собутыльники могли сами придушить новорожденного / Pixabay

В России произошла очередная жуткая история. В Санкт-Петербурге молодая женщина пришла в гости с трупом новорожденного ребенка в пакете.

Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Женщина недавно родила и пришла в гости к своему знакомому. Сначала мужчина сообщил, что пакет с младенцем он нашел на улице, а потом изменил показания и рассказал, что женщина пришла к нему с компанией, а потом они сели что-то активно праздновать.

Пакет с неизвестным содержимым все это время стоял на кухне, впоследствии оказалось, что там – труп ребенка.

У самой женщины началось кровотечение и ей пришлось вызвать скорую.

Возбуждено уголовное дело. Правоохранители не исключают, что собутыльники могли сами придушить новорожденного.

"Дело осложняется тем, что главная героиня – Юлия З. сейчас в реанимации, а основной свидетель - в глубоком алкогольном опьянении", - говорится в сообщении.

Как сообщал Главред, 30 июля в одной из квартир в Санкт-Петербурге было обнаружено расчлененное на несколько частей тело Энди Картрайта ‒ рэп-исполнителя и участника шоу Versus Battle.

По словам его супруги Марины, мужчина скончался несколько дней назад от передозировки наркотиков. Женщина решила скрыть факт его смерти и постепенно расчленила труп. На месте инцидента правоохранители изъяли нож, разделочную доску, пластиковый таз. Однако, судмедэкспертиза останков рэпера не обнаружила следов употребления наркотических веществ.

31 июля 2020 года Марину Кохал задержали по подозрению в убийстве супруга. Позже суд в Санкт-Петербурге принял решение об аресте вдовы рэпера Энди Картрайта.

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