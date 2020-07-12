Протесты в Сербии из-за карантина переросли в массовые столкновения с полицией

Протесты в Сербии начались 7 июля / twitter.com/BIRNSrbija

В Сербии уже четвертый день подряд продолжаются антиправительственные протесты, спровоцированные ужесточением карантина в стране.

Во время беспорядков в Белграде 11 июля полиция задержала 71 человека, сообщает TRT.

В результате столкновений 14 полицейских получили повреждения – вечером 10 июля сотни демонстрантов пытались штурмовать здание парламента в центре Белграда. Участники протестов бросали бутылки и камни в полицию, которая охраняла здание парламента. Правоохранители применили слезоточивый газ.

Читайте такжеБунты в Сербии из-за карантина: будет ли повторение в УкраинеОтметим, карантин в Сербии отменили еще в июне. Вскоре эпидемиологическая ситуация в стране начала резко ухудшаться. СМИ сообщали о переполненных пациентами с COVID-19 больницах. 7 июля был зафиксирован абсолютный рекорд в стране с начала эпидемии - 13 жертв коронавируса.

7 июля президент Александр Вучич объявил о введении в Белграде комендантского часа. Вечером 7 июля в столице Сербии вспыхнули протесты, которые сопровождались беспорядками, драками с полицией и требованиями отставки главы государства.

Как сообщал Главред, в июне в Риме сотни людей вышли на митинг против коронакризиса. Демонстранты требовали отставки правительства. Акция протеста переросла в столкновения с полицией.