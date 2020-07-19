Делал громкие заявления в адрес РФ: в США умер известный конгрессмен

Джон Льюис / Фото: Reuters

В США умер конгрессмен Джон Льюис - один из самых влиятельных лидеров движения за гражданские права, а также активный оппонент России, который не скрывал антипатии в Кремлю.

Как сообщает Голос Америки, Льюис принимал активное участие в борьбе афроамериканцев за их права и становился организатором ненасильственных акций протеста.

Членом Конгресса он стал в 1986 году. Более 30 лет Льюис занимается вопросами расового равенства и выступая против участия США в военных конфликтах. До самой смерти он продолжал представлять штат Джорджия в Конгрессе и активно заниматься правозащитной деятельностью.

"Несмотря на то, что в свое время он, как и любой другой политик, участвовал в политических разборках (вспомните его кампанию в 1986-м году) Джон Льюис трансформировался в возможно наиболее морально неприкосновенного политика в стране, это является удивительным достижением", - пишет о смерти Льюиса американский политический комментатор Майкл Трейси.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси констатировала, что конгрессмена оплакивает вся Америка.

Льюис критиковал Президента Дональда Трампа и утверждал, что не видит в нем "легитимного президента". Но после смерти конгрессмена глава Белого дома заявил, что "в знак уважения к памяти и долгой государственной службы" покойного будут наполовину приспущены флаги США в Белом доме, а также всех федеральных, военных и дипломатических зданиях на всей территории Соединенных Штатов и за рубежом.

"Я думаю, что россияне участвовали в содействии избранию этого человека. И они помогли уничтожить кандидатуру Хиллари Клинтон", - часто повторял Льюис при жизни.

Напомним, США ввели санкции против трех физических лиц и пяти компаний, связанных с Евгением Пригожиным, которого называют близким к окружению президента РФ Владимира Путина бизнесменом. Эмбарго коснулось компаний в Таиланде, Судане и Гонконге.

Как ранее сообщалось, США решили пока не вводить эмбарго в отношении Северного потока-2 и ряда связанных с проектом юридических лиц.