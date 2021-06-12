Новый удар России по Украине: эксперт объяснил, зачем Москве нужен Северный поток-2

Россия зависит от транзита газа через Украину в Европы и пытается изменить ситуацию - эксперт / Reuters

Строительство российского газопровода Северный поток-2 не выгодно с экономической точки зрения, так как существует ГТС Украины для поставок газа в Европу. Однако для России есть военно-политический смысл достройки трубопровода. Речь идет о том, что Москва своими трубопроводами стремится лишить Киев транзита российского газа в Европу с целью освобождения от зависимости от прокачки топлива через территорию Украины. Об этом заявил украинский экономист Андрей Новак.

В эфире телеканала Украина 24 эксперт рассказал о том, что с точки зрения экономики газопровод СП-2, по сути, не нужен. Потому что есть украинская газотранспортная система со своими соответствующими возможностями. Поэтому российский трубопровод является, скорее, военно-политическим проектом.

"Северный поток 2" с экономической точки зрения не имеет никакого смысла. Затраты на его строительство, а потом содержание и обслуживание бессмысленны, учитывая газопровод через Украину и его возможности. Смысл есть только один, сугубо политический, а сегодня уже надо говорить военно-политический", - полагает Новак.Читайте такжеУ Байдена заявили о компенсации Украине и предупредили о новом ударе по Северному потоку-2

Также он добавил, что Россия наверняка стремится продолжить военную агрессию в отношении Украины. Поэтому Москва строит газопроводы, чтобы снизить зависимость от транзита газа через украинскую территорию в Европу.

"Россия этими потоками — и "Северным 1", и "Северным 2", и "Турецким" — хочет лишить Украину транзита своего газа в Европу, чтобы освободиться от определенной зависимости от Украины и, возможно, чтобы продолжить военную агрессию. Не для того они строят эти "потоки", чтобы далее прогонять те же объемы газа через украинскую ГТС", - подчеркнул Андрей Новак.

Северный поток-2 новости

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе переговоров с делегацией из США призвал Америку и ЕС остановить достройку газопровода Северный поток-2. Гарант указал, что российский энергетический проект является серьезной угрозой национальной безопасности Украины.

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник попросил Германию и США включить украинскую сторону в переговоры по судьбе газопровода СП-2. По его словам, Киев должен участвовать в данной дискуссии, так как вопрос трубопровода является стратегически важным для Украины.

Спикер Кремля Дмитрий Песков допустил сценарий, при котором у России возникнут новые проблемы с СП-2 на этапе страхования и сертификации газопровода.

Российский депутат Вячеслав Никонов сделал прогноз о том, что США попытаются остановить СП-2 при условии, если на парламентских выборах в Германии одержит победу Партия зеленых – политическая сила, которая выступает против российского трубопровода.