"Нужно вызывать врача": пранкер Вован оценил записи Лукашенко по Навальному

Владимир Кузнецов прокомментировал слухи о своей причастности к беседе.
Одиозный пранкер из РФ Владимир Кузнецов, известный как Вован, категорически опроверг свою причастность к записи "переговоров Германии и Польши" об отравлении Алексея Навального.
"Слушайте, ну это вообще бред сумасшедшего, я не понимаю, какое отношение мы к этому имеем и зачем это как-то опровергать. Я думаю, что тут скорее нужны не наши комментарии, а врачей соответствующих, светил в области психиатрии, я думаю, что они тут больше соответствуют теме, чем наши комментарии", - заявил Вован, текст опубликован в Telegram-канале РБК.
Коллега Вована, пранкер Лексус (Алексей Столяров) также подтвердил, что они не непричастны к предполагаемому разговору Берлина и Варшавы, который якобы перехватили беларуские спецслужбы.
"Мы к этому не имеем отношения", — сказал он.
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Отравление Навального:
Лукашенко в разговоре с российским премьером рассказал о якобы перехвате переговоров Германии и Польши, которые якобы подтверждают фальсификацию выводов немецких экспертов о Навальном.
власти Германии резко отреагировали на заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о "фальсификации доклада" немецкого правительства об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.
немецкое правительство заявило о доказательствах отравления российского оппозиционера Навального химическим веществом из группы "Новичок".