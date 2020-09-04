"Нужно вызывать врача": пранкер Вован оценил записи Лукашенко по Навальному

Вован и Лексус открестились от записей спецслужб Лукашенко / kp.ru

Одиозный пранкер из РФ Владимир Кузнецов, известный как Вован, категорически опроверг свою причастность к записи "переговоров Германии и Польши" об отравлении Алексея Навального.

"Слушайте, ну это вообще бред сумасшедшего, я не понимаю, какое отношение мы к этому имеем и зачем это как-то опровергать. Я думаю, что тут скорее нужны не наши комментарии, а врачей соответствующих, светил в области психиатрии, я думаю, что они тут больше соответствуют теме, чем наши комментарии", - заявил Вован, текст опубликован в Telegram-канале РБК.

Коллега Вована, пранкер Лексус (Алексей Столяров) также подтвердил, что они не непричастны к предполагаемому разговору Берлина и Варшавы, который якобы перехватили беларуские спецслужбы.

"Мы к этому не имеем отношения", — сказал он.

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Отравление Навального: