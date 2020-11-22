Обрушился мост, затопило дороги: города Италии смывает наводнение

В южных провинциях Италии, которые называются Кротоне и Палермо, интенсивные проливные дожди спровоцировали наводнение.

Как сообщает издание Ansa, в итальянском городе Мелисса из-за наводнения обрушился автомобильный мост.

Сильные дожди затопили дороги. Часть трас из-за наводнения перекрыта для движения транспорта. В частности, железнодорожное сообщение с аэропортом Палермо было задержано.

В нескольких регионах страны служба гражданской защиты объявила оранжевый уровень тревоги. Со вчерашнего дня на Липарском архипелаге семь островов остались без связи с материком из-за погоды.

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О пострадавших пока не сообщается.