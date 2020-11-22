Обрушился мост, затопило дороги: города Италии смывает наводнение

Пострадало несколько провинций.
В южных провинциях Италии, которые называются Кротоне и Палермо, интенсивные проливные дожди спровоцировали наводнение.
Как сообщает издание Ansa, в итальянском городе Мелисса из-за наводнения обрушился автомобильный мост.
Сильные дожди затопили дороги. Часть трас из-за наводнения перекрыта для движения транспорта. В частности, железнодорожное сообщение с аэропортом Палермо было задержано.
В нескольких регионах страны служба гражданской защиты объявила оранжевый уровень тревоги. Со вчерашнего дня на Липарском архипелаге семь островов остались без связи с материком из-за погоды.
Читайте такжеВ Италии родился зеленый щенок и получил имя ФисташкаСтихия нанесла серьезный удар по бизнесу. Власти призвали жителей города не покидать дома. Некоторые районы остались без электричества, а в ближайшее время погода может только ухудшиться. Метеорологи предупреждают о штормовом ветре, наибольшие порывы которого на побережье.
О пострадавших пока не сообщается.
Напомним, землетрясение магнитудой 6,6 произошло в 17 км от района Сеферихисар в Измире. Землетрясение ощущалось в регионах Эгейского моря и Мраморного моря, в том числе в Стамбуле, Бурсе, Бодруме и Мармарисе.
Напомним, ранее, 19 апреля 2020 года, в Украине были зафиксированы подземные толчки в Закарпатской области. Эпицентр силы землетрясения находился на глубине пяти километров в толще земли в районе центра региона – Ужгорода. Первая серия толчков показала магнитуду в 3,1 балла по шкале Рихтера. Спустя несколько часов произошло второе землетрясение (с магнитудой ‒ 1,5 балла).
В конце января мощное землетрясение магнитудой 7,7 балла произошло у берегов Ямайки и Кубы, сейсмологи предупреждали об угрозе цунами для всего Карибского бассейна.