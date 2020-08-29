Официальный Берлин призвал Москву не прятать дело Навального за "фиговым листком"

Маас призвал РФ расследовать дело Навального / Reuters

Власти России должны приложить больше усилий, чтобы расследовать и выяснить обстоятельства отравления оппозиционера Алексея Навального, который в тяжелом состоянии лежит в клинике Шарите в Берлине, заявил глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас после встречи министров иностранных дел стран ЕС в Берлине.

Запись его выступления опубликована в Twitter председательства Германии в Совете ЕС.

Маас подчеркнул, что если Россия будет активно расследовать случай с оппозиционером, то это может привести к улучшению отношений Брюсселя с Москвой, в том числе с точки зрения развития событий на востоке Украины.

"Мы все знаем, что здесь в Берлине в Charite лежит Алексей Навальный, и несколько "темных туч" есть в наших отношениях. И поэтому Россия должна в текущей ситуации приложить больше усилий для того, чтобы расследовать случай Навального. Мы ожидаем, что это расследование не станет фиговым листком, что причины преступления будут всесторонне и прозрачно расследованы, а виновные... будут привлечены к ответственности", - сказал Маас.

Как известно, 20 августа российский оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время авиаперелета из Москвы в Томск. Самолет экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Политик впал в кому.

В субботу, 22 августа, Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите. Врачи оценивают состояние пациента как стабильное.

Читайте такжеНавального и болгарского бизнесмена Гебрева отравили одинаково – Bellingcat и Der SpiegelНапомним, в немецкой клинике Шарите заявили, что Алексей Навальный был отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Что это такое и чем оно опасно, объяснил заведующий кафедрой биохимии Санкт-Петербургской ГМА имени И.И. Мечникова Владимир Дадали.

"Ингибиторы холинэстеразы бывают разными. Есть отравляющие вещества, например, зарин, после такого отравления уже нет никаких разговоров... Есть ингибиторы, которыми уничтожают насекомых, тараканов. Есть лекарственный препарат фосфакол, он применяется в глазной практике, тоже ингибитор холинэстеразы, только более слабый... Есть еще препарат прозерин, это тоже ингибитор холинэстеразы", – рассказал Дадали в комментарии RT.