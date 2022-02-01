Олимпиада-2022: ФБР просит участников отказаться от личных смартфонов

Во время Олимпиады призвали отказаться от личных мобилок / УНИАН

Федеральное бюро расследований США призывает участников зимней Олимпиады-2022 в Пекине отказаться от личных смартфонов из-за угрозы кибератак со стороны китайских властей, информирует издание BBC.

ФБР призывает спортсменов и гостей Олимпийских игр в Пекине оставить свои смартфоны дома и использовать вместо них временные. В бюро опасаются, что на смартфоны могут попасть программы-вымогатели, другое вредоносное ПО, а также вирусы-шпионы.

В то время ФБР уточняет, что пока неизвестно о какой-либо конкретной угрозе на Олимпиаде, но добавило, что Национальные олимпийские комитеты в некоторых западных странах также советуют не пользоваться личными смартфонами в Китае.

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Также сообщатся, что предупреждение от ФБР последовало за аналогичным предупреждением от группы Citizen Lab, которая занимается вопросами кибербезопасности. Речь о том, что спортсмены и гости, которые едут в Пекин, должны загрузить специальное приложение для мониторинга случаев COVID.

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По данным Citizen Lab, китайское приложение небезопасно, поскольку получает доступ к личным данным, а уязвимость в шифровании позволяет третьей стороне получить доступ к документам, аудио и файлам на смартфонах. Китай отвергает любые обвинения.

Угроза военного вторжения России в Украину

В Белом доме со ссылкой на данные разведки США ранее заявили, что Россия может готовить провокацию на Донбассе. Речь идет о нападении на боевиков "ЛДНР" "под чужим флагом". Такой маневр может быть использован как предлог для полномасштабного военного вторжения на территорию украинского государства.

Американские журналисты CNN 19 января опубликовали сведения Министерства обороны Украины, согласно которым россияне завершают концентрацию своих войск у украинских границ и стянули к рубежам уже более 127 000 войск. В ведомстве не исключают нанесение Россией ракетных ударов по стратегическим объектам.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что передвижение войск РФ в приграничных с Украиной районах – это, дескать, "меры предосторожности", связанные с якобы напряженной ситуацией в регионе и действиями НАТО.

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