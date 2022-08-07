"Он – параноик": социолог рассказал о главном страхе Путина

Владимир Путин / скриншот

Российский диктатор Владимир Путин страдает паранойей. Он сильно боится за свою жизнь.

В чате на Главреде социолог, публицист, автор книг ("Система Путина", "Новая национальная идея Путина" и др.) Игорь Эйдман рассказал, что больше всего он опасается Западных спецслужб.

"Он – параноик, а у параноиков часто мания преследования. Я думаю, что он, прежде всего, боится Запада, американцев, американских спецслужб. Он боится, что его просто устранят", - отметил эксперт.

По его словам, если Путин перейдет красную черту, то американские спецслужбы перейдут к действиям.

"При всей его паранойе я бы такой вариант не исключал, потому что речь идёт о выживании человечества. И я думаю, что американские спецслужбы, по крайней мере, рассматривают такой вариант и прорабатывают планы. Другой вопрос – хватит ли политической воли у американского руководства. Но если они поймут, что Путин начнёт ядерную войну, то, как говорят немцы – warum nicht, почему нет. Почему бы его не попробовать устранить", - предположил Эйдман.

Ранее врач-психиатр Антон Михайлов заявил, что признаками проблем Путина с психикой являются огромной длины стол для переговоров с иностранными лидерами или якобы встреча хозяина Кремля с женщинами-пилотами и стюардессами, видео с которой было смонтировано.

О диагнозе Путина также говорят его идеи о "русском мире" и захвате всей Европы, которые начинались с "восстановления" России, "объединения братских народов" и далее превратились в идеи уничтожения этих народов и государств.

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