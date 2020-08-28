"Они зажрались": Лукашенко взбеленился из-за санкций против Беларуси

Александр Лукашенко / Reuters

Объявленный победителем президентских выборов в Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал вероятность введения санкций против его режима.

"Вот мы им сейчас покажем, что такое санкции. Если они еще в Китай и Россию через нас (поляки и литовцы) барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику или Черное море торговать с Россией и прочее. А по санкционной продукции (на ту продукцию, на которую Россия ввела эмбарго) - пусть даже не мечтают. Мы им покажем, что такое санкции", - цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Лукашенко подчеркнул, что Беларусь уже проходила период санкций.

"Они зажрались и забыли, что такое Беларусь. И думали, что нас можно наклонить, танками попугать, ракетами… Посмотрим, кто еще кого попугает. Мы им покажем, что такое санкции", - подчеркнул он.

Читайте также"Будем иметь с ним дело": в ЕС сделали неожиданное заявление насчет ЛукашенкоКроме того, он заявил о том, что поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие.

"Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место", - добавил Лукашенко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что попытка Брюсселя ввести санкции против чиновников режима Александра Лукашенко в Беларуси может обернуться провалом.

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Стало известно о том, что Греция и Кипр готовы не поддержать ограничения из-за своей политической позиции по Турции.