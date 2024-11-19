ООН стала горой за россиян: в Организации призвали защитить РФ от ударов ATACMS

В ООН отреагировали на разрешение Украине бить вглубь РФ.

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В ООН переживают за жителей РФ / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот из видео

Организация Объединенных Наций призывает защитить российское население из-за ударов баллистическими ракетами ATACMS по территории РФ. Об этом заявил на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Журналистка спросила, есть ли у Генерального секретаря ООН беспокойство на фоне "зеленого света" администрации Байдена по использованию Украиной дальнобойного оружия по территории России.

"Могу сказать, что все стороны должны обеспечивать безопасность и защиту гражданских лиц, независимо от того, где они находятся", - ответил Дюжаррик. видео дня

ATACMS / Инфографика: Главред

Удары ATACMS по территории РФ - последние новости

Напомним, помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс заявил, что президент США Джо Байден разрешил наносить удары дальнобойным оружием по территории России. В Рио-де-Жанейро, на полях саммита лидеров G20, у Николса спросили, может ли соответствующее разрешение привести к дальнейшей эскалации войны. Николс ответил, что война началась с нового неспровоцированного вторжения России в Украину, и может закончиться, если страна-агрессор выведет свои войска.

Как писал Главред, сегодня, 19 ноября, Вооруженные силы Украины впервые использовали тактическую баллистическую ракету ATACMS для удара по территории РФ. В СМИ сообщили, что ВСУ ударили по военному объекту в районе города Карачев в Брянской области. Известно, что город находится недалеко от Брянска и в около 130 км от границы Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ считает разрешение Украины на удары ракетами ATACMS "новым витком напряженности". Решение США якобы разжигает войну в Украине.

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Что такое Генеральная Ассамблея ООН? Генеральная Ассамблея ООН - главный совещательный, директивный и представительный орган Организации Объединенных Наций, созданный в 1945 г. согласно уставу ООН. Генеральная ассамблея состоит из 193 членов ООН и является форумом для многостороннего обсуждения всего спектра международных вопросов, изложенных в Уставе. Она также играет большую роль в процессе установления и кодификации норм международного права, пишет Википедия.

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