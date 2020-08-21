"Опасен для окружающих": СМИ узнали о яде в организме Навального

В организме Алексея Навального найден яд, узнал директор ФБК / Reuters

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов поделился, что в организме госпитализированного в Омске российского оппозиционера Алексея Навального нашли смертельно опасное вещество.

В организме Навального найдено вещество, которое несет угрозу для окружающих, рассказал Жданов журналистам, ссылаясь на слова представительницы транспортной полиции.

По его словам, правоохранительница отказалась называть вещество.

"…это тайна следствия, мы не можем сказать, но это вещество смертельно опасно", – привел ее слова Жданов.

Также стало известно, что люди, которые находится возле политика, должны носить защитные костюмы.

"Это вещество представляет угрозу не только жизни Алексея, но и окружающих. Все вокруг должны находиться в костюмах защиты. Больше она ничего не говорит", – добавил глава Фонда.Читайте также"Отравление Навального": реакция Трампа и новые сведения о состоянии оппозиционера

Напомним, Алексей Навальный попал в реанимацию больницы Омска 20 августа после того, как ему стало очень плохо в самолете. Оппозиционера подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже стало известно, что политик впал в кому.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш считает, что оппозиционер отравлен, и ответственность за отравление лежит на президенте РФ Владимире Путине.

Утром 21 августа спикер поделилась сведениями главврача омской больницы. По ее данным, главврач сообщил, что состояние Навального нестабильное, и поэтому его нельзя перевозить в другую больницу.