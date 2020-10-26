Опубликовано видео, как люди в масках ворвались в квартиру в Минске и ударили человека

Женщина призывала неизвестных прекратить насилие против людей / Скриншот видео Tut.by

В воскресенье, 25 октября, в Минске состоялась акция в поддержку народного ультиматума режиму Александра Лукашенко. Силовики в очередной раз демонстрировали жестокость по отношению к белорусам, а в одну из квартир белорусской столицы ворвались неизвестные в масках и бронежилетах с целью задержания людей.

Как сообщают в правозащитном центре Весна, силовики в день протестов задержали 290 участников мероприятий. Больше всего задержанных из Минска, однако задержания проводились и в других городах. Сообщается, что 18 человек отпустили.

В ходе протестов произошло множество инцидентов с применением насилия со стороны силовиков к протестующим.

По информации Tut.by, после взрыва силовиками светошумовых гранат в Минске, участники протеста забежали в подъезд жилого дома, пытаясь убежать от правоохранителей. Их пустили в одну из квартир.

Однако следом в квартиру ворвались неизвестные люди в масках и пытались задержать активистов. Женщина просила силовиков не бить протестующих. Одного из мужчин ударили дубинкой.Читайте такжеСиловики готовятся к задержаниям: в Беларуси к забастовке присоединились школьники и учителя

События в Беларуси

В Беларуси 25 октября состоялись новые протестные акции против режима Александра Лукашенко. Более 100 тысяч людей вышли на улицы с целью демонстрации своей гражданской позиции.

На акции белорусские силовики принялись разгонять протесты, применяя против активистов светошумовые гранаты и резиновые пули. В Сети белорусы демонстрируют фотоснимки, на которых зафиксированы ранения.

В понедельник, 26 октября, в Беларуси началась общенациональная забастовка. Режим Александра Лукашенко не выполнил ряд требований оппозиции, среди которых – его отставка, прекращение насилия на улицах и освобождение политических заключенных. В мероприятиях принимают участие студенты, школьники и рабочие заводов.

Белорусский бизнес массово присоединяется к акции. Появляются сообщения о том, что тысячи компаний прекратили работу в этот день в поддержку тотальной забастовки.

Видео опубликовано информационным ресурсом Tut.by.