Опубликовано видео, как люди в масках ворвались в квартиру в Минске и ударили человека

В ходе массовых протестов 25 октября в Беларуси силовики задержали 290 человек.
В воскресенье, 25 октября, в Минске состоялась акция в поддержку народного ультиматума режиму Александра Лукашенко. Силовики в очередной раз демонстрировали жестокость по отношению к белорусам, а в одну из квартир белорусской столицы ворвались неизвестные в масках и бронежилетах с целью задержания людей.
Как сообщают в правозащитном центре Весна, силовики в день протестов задержали 290 участников мероприятий. Больше всего задержанных из Минска, однако задержания проводились и в других городах. Сообщается, что 18 человек отпустили.
В ходе протестов произошло множество инцидентов с применением насилия со стороны силовиков к протестующим.
По информации Tut.by, после взрыва силовиками светошумовых гранат в Минске, участники протеста забежали в подъезд жилого дома, пытаясь убежать от правоохранителей. Их пустили в одну из квартир.
Однако следом в квартиру ворвались неизвестные люди в масках и пытались задержать активистов. Женщина просила силовиков не бить протестующих. Одного из мужчин ударили дубинкой.Читайте такжеСиловики готовятся к задержаниям: в Беларуси к забастовке присоединились школьники и учителя
События в Беларуси
- В Беларуси 25 октября состоялись новые протестные акции против режима Александра Лукашенко. Более 100 тысяч людей вышли на улицы с целью демонстрации своей гражданской позиции.
- На акции белорусские силовики принялись разгонять протесты, применяя против активистов светошумовые гранаты и резиновые пули. В Сети белорусы демонстрируют фотоснимки, на которых зафиксированы ранения.
- В понедельник, 26 октября, в Беларуси началась общенациональная забастовка. Режим Александра Лукашенко не выполнил ряд требований оппозиции, среди которых – его отставка, прекращение насилия на улицах и освобождение политических заключенных. В мероприятиях принимают участие студенты, школьники и рабочие заводов.
- Белорусский бизнес массово присоединяется к акции. Появляются сообщения о том, что тысячи компаний прекратили работу в этот день в поддержку тотальной забастовки.
Видео опубликовано информационным ресурсом Tut.by.