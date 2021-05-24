Опять "бомба" на борту: в Минске самолет Lufthansa не выпустили во Франкфурт

В Минске самолет Lufthansa не выпускают во Франкфурт / Reuters

Из Национального аэропорта Минска уже два часа не выпускают самолет Lufthansa рейсом Минск-Франкфурт. Пассажиров рейса высадили из самолета для повторной проверки вещей.

"Всех пассажиров высадили из самолета Lufthansa, который должен лететь из Минска во Франкфурт, чтобы перепроверить свои вещи", - говорится в сообщении Белсат.

Самолет должен был вылететь из Минска в 14:20.

"Вылет во Франкфурт задерживается. Нам говорят, что людей на борт не пускают", - говорится в сообщении.

Чуть позже в пресс-службе аэропорта Минска сообщили, что получили по электронной почте сообщение о намерении совершить теракт в отношении рейса LH1487 авиакомпании Lufthansa.

"На электронную почту Национального аэропорта поступило сообщение от неустановленных лиц о намерении совершить террористический акт в отношении рейса LH1487 авиакомпании Lufthansa по маршруту Минск-Франкфурт. Вылет был запланирован на 14:20. Посадка на данный рейс была приостановлена", - говорится в сообщении.

Сейчас проводятся процедуры по повторному досмотру воздушного судна и всего, что на нем будет перевозиться.

Спустя некоторое время в пресс-службе аэропорта сообщили, что взрывное устройство не нашли.

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