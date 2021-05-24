Опять "бомба" на борту: в Минске самолет Lufthansa не выпустили во Франкфурт

Аэропорт Минска получил по электронной почте сообщение о намерении совершить теракт в отношении рейса LH1487.
Из Национального аэропорта Минска уже два часа не выпускают самолет Lufthansa рейсом Минск-Франкфурт. Пассажиров рейса высадили из самолета для повторной проверки вещей.
"Всех пассажиров высадили из самолета Lufthansa, который должен лететь из Минска во Франкфурт, чтобы перепроверить свои вещи", - говорится в сообщении Белсат.
Самолет должен был вылететь из Минска в 14:20.
"Вылет во Франкфурт задерживается. Нам говорят, что людей на борт не пускают", - говорится в сообщении.
Чуть позже в пресс-службе аэропорта Минска сообщили, что получили по электронной почте сообщение о намерении совершить теракт в отношении рейса LH1487 авиакомпании Lufthansa.
"На электронную почту Национального аэропорта поступило сообщение от неустановленных лиц о намерении совершить террористический акт в отношении рейса LH1487 авиакомпании Lufthansa по маршруту Минск-Франкфурт. Вылет был запланирован на 14:20. Посадка на данный рейс была приостановлена", - говорится в сообщении.
Сейчас проводятся процедуры по повторному досмотру воздушного судна и всего, что на нем будет перевозиться.
Спустя некоторое время в пресс-службе аэропорта сообщили, что взрывное устройство не нашли.
Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске - о чем сообщалось ранее:
- 23 мая в Минске экстренно сел самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли.
- Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
- Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала это "операцией спецслужб" и отметила, что Протасевичу в Беларуси может угрожать смертная казнь.
- В Евросоюзе резко отреагировали на действия Минска и потребовали объяснений от белорусских властей.