Беларуси объявили воздушный бойкот, Минск ответил на обвинения из-за рейса Ryanair

Латвийская авиакомпания airBaltic решила не летать над территорией Беларуси.
Действия белорусских органов власти в ситуации с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair, следовавшего рейсом Афины – Вильнюс, на борту которого находился основатель оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, полностью соответствовали установленным международным правилам, заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.
"На этом фоне, конечно, поражает поспешность откровенно воинственных заявлений со стороны ряда стран и европейских структур. Ситуация прямо и явно нагнетается", - цитирует его пресс-служба МИД Беларуси.
Белорусский чиновник уверен, что происходит намеренная политизация ситуации, при этом "звучат ничем не подтвержденные обвинения".
Глаз добавил, что Беларусь готова при необходимости принять экспертов и продемонстрировать все материалы, чтобы исключить инсинуации по инциденту с Ryanair.
Авиакомпании отказываются от полетов над Беларусью
Отметим, что латвийская авиакомпания airBaltic решила не летать над территорией Беларуси после инцидента с самолетом Ryanair.
"Наша национальная авиакомпания airBaltic непрерывно следит за ситуацией с безопасностью в воздушном пространстве разных стран. И уже приняла решение пока не использовать воздушное пространство Белоруссии в своих полетах. Со своими рекомендациями выступит и Латвийское агентство гражданской авиации", — сказал в эфире радио заявил министр транспорта Латвии Талис Линкайтс, сообщает Delfi.
Он охарактеризовал такую ситуацию как "неординарную" и порождающую множество вопросов о безопасности полетов в воздушном пространстве.
Латвийский министр призвал пассажиров следить за актуальной ситуацией с полетами в Белоруссию и из нее на сайте международного аэропорта Риги и сайтах авиакомпаний, осуществляющих эти перелеты.
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Добавим, что рейс airBaltic из Риги в Одессу обошел территорию Беларуси над Литвой и Польшей.
В то же время рейс из Риги на Тбилиси - двинулся через воздушное пространство России.
Добавим, что польская авиакомпания LOT может остановить полеты над Беларусью. Об этом идет речь в сообщении Rmf24.
Главный руководитель авиакомпании Wizz Air по вопросам корпоративной коммуникации Андраш Радо информировал BNS, что во время полета из Киева в Таллин авиакомпания избегает белорусского воздушного пространства, продолжает следить за ситуацией.
Задержание Романа Протасевича:
- Напомним, 23 мая в Минске экстренно сел самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли.
- Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
- Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала это "операцией спецслужб".
- В Евросоюзе резко отреагировали на действия Минска и потребовали объяснений от белорусских властей.
В чем обвиняют Романа Протасевича в Беларуси:
- Как отмечает TUT.by, Протасевич проходит обвиняемым по следующим статьям:
- ч.3 ст.130 (совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности);
- ст. 293 (организация массовых беспорядков);
- ст.342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок).
- Ни по одно их этих статей не предусмотрена исключительная мера наказания, добавляет издание.
- Санкции статей, по которым проходит в качестве обвиняемого задержанный в воскресенье в аэропорту Минска Роман Протасевич, предполагают наказание вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет, говорится в Уголовном кодексе Беларуси.