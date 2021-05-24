Беларуси объявили воздушный бойкот, Минск ответил на обвинения из-за рейса Ryanair

В Минске экстренно сел самолет Ryanair / Reuters

Действия белорусских органов власти в ситуации с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair, следовавшего рейсом Афины – Вильнюс, на борту которого находился основатель оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, полностью соответствовали установленным международным правилам, заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

"На этом фоне, конечно, поражает поспешность откровенно воинственных заявлений со стороны ряда стран и европейских структур. Ситуация прямо и явно нагнетается", - цитирует его пресс-служба МИД Беларуси.

Белорусский чиновник уверен, что происходит намеренная политизация ситуации, при этом "звучат ничем не подтвержденные обвинения".

Глаз добавил, что Беларусь готова при необходимости принять экспертов и продемонстрировать все материалы, чтобы исключить инсинуации по инциденту с Ryanair.

Авиакомпании отказываются от полетов над Беларусью

Отметим, что латвийская авиакомпания airBaltic решила не летать над территорией Беларуси после инцидента с самолетом Ryanair.

"Наша национальная авиакомпания airBaltic непрерывно следит за ситуацией с безопасностью в воздушном пространстве разных стран. И уже приняла решение пока не использовать воздушное пространство Белоруссии в своих полетах. Со своими рекомендациями выступит и Латвийское агентство гражданской авиации", — сказал в эфире радио заявил министр транспорта Латвии Талис Линкайтс, сообщает Delfi.

Он охарактеризовал такую ситуацию как "неординарную" и порождающую множество вопросов о безопасности полетов в воздушном пространстве.

Латвийский министр призвал пассажиров следить за актуальной ситуацией с полетами в Белоруссию и из нее на сайте международного аэропорта Риги и сайтах авиакомпаний, осуществляющих эти перелеты.

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Добавим, что рейс airBaltic из Риги в Одессу обошел территорию Беларуси над Литвой и Польшей.

В то же время рейс из Риги на Тбилиси - двинулся через воздушное пространство России.

Добавим, что польская авиакомпания LOT может остановить полеты над Беларусью. Об этом идет речь в сообщении Rmf24.

Главный руководитель авиакомпании Wizz Air по вопросам корпоративной коммуникации Андраш Радо информировал BNS, что во время полета из Киева в Таллин авиакомпания избегает белорусского воздушного пространства, продолжает следить за ситуацией.

Задержание Романа Протасевича:

Напомним, 23 мая в Минске экстренно сел самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли.

Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала это "операцией спецслужб".

В Евросоюзе резко отреагировали на действия Минска и потребовали объяснений от белорусских властей.

В чем обвиняют Романа Протасевича в Беларуси: