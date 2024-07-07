Орбан попал в еще один дипломатический скандал

Венгерский премьер Виктор Орбан попал в еще один международный скандал, посетив неформальный саммит, который пытался легитимизировать сепаратистскую организацию "Северный Кипр". Главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю пришлось снова выступать с заявлением-опровержением.
Сепаратисты на севере Кипра при военной поддержке Турции пытаются провозгласить свое "государство". В ЕС и ООН такие действия Стамбула считают "оккупационными". Указанный саммит был нацелен на отбеливание Турции и усиление позиций зависимых от нее турков-киприотов.
Боррель отметил, что Орбана как председателя Совета ЕС не уполномочивали представлять Евросоюз на этом мероприятии, а сам Орбан действовал исключительно как представитель Венгрии.
"Венгрия не получила никакого мандата от Совета ЕС на развитие отношений с Организацией тюркских государств", - говорится в сообщении.
Брюссель отвергает попытки Организации тюркских государств легитимизировать образование в роли наблюдателя.
"ЕС неоднократно давал понять, в том числе на самом высоком политическом уровне, что ЕС признает только Республику Кипр субъектом международного права в соответствии с соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН", - подчеркнул Боррель.
Кто такой Жозеп Боррель?
Жозеп Боррель Фонтельес - испанский политик, член Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), с 20 июля 2004 до 16 января 2007 - председатель Европейского парламента. С 1 декабря 2019 года - Высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности, пишет Википедия.
Вояжи Орбана в Киев и Москву - что известно
2 июля премьер Венгрии Виктор Орбан впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину прибыл в Киев, где встретился с президентом Владимиром Зеленским.
К слову, на встрече с Зеленским Орбан выдвинул предложение "мирного урегулирования" с Россией путем прекращения огня с украинской стороны. Напомним, сам Зеленский отверг "вариант мира" от Венгрии.
После этого Орбан в режиме "секретно" отправился в Москву на встречу с Путиным. На что в Украине и ЕС ответили довольно остро. К примеру, глава Европейского Совета Шарль Мишель отметил, что у Орбана не было мандата от Евросоюза на поездку в РФ.
По оценке экспертов, Орбан, пользуясь своим временным статусом председательствующего в Евросоюзе лица, вероятнее всего, будет стремиться стать посредником между Россией, США и Китаем.
Кроме того, недавно Орбан сформировал группу "Патриоты Европы" внутри Европарламента. Теперь пророссийский политик будет пытаться возглавить европейских популистов-трампистов.
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