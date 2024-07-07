Орбан попал в еще один дипломатический скандал

Жозепу Боррелю - главе европейской дипломатии - снова пришлось объяснять действия Орбана международному сообществу.

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Орбан попытался поддержать сепаратистов на севере Кипра / Коллаж Главред, пресс-служба ЕП

Венгерский премьер Виктор Орбан попал в еще один международный скандал, посетив неформальный саммит, который пытался легитимизировать сепаратистскую организацию "Северный Кипр". Главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю пришлось снова выступать с заявлением-опровержением.

Сепаратисты на севере Кипра при военной поддержке Турции пытаются провозгласить свое "государство". В ЕС и ООН такие действия Стамбула считают "оккупационными". Указанный саммит был нацелен на отбеливание Турции и усиление позиций зависимых от нее турков-киприотов.

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Боррель отметил, что Орбана как председателя Совета ЕС не уполномочивали представлять Евросоюз на этом мероприятии, а сам Орбан действовал исключительно как представитель Венгрии.

"Венгрия не получила никакого мандата от Совета ЕС на развитие отношений с Организацией тюркских государств", - говорится в сообщении.

Брюссель отвергает попытки Организации тюркских государств легитимизировать образование в роли наблюдателя.

"ЕС неоднократно давал понять, в том числе на самом высоком политическом уровне, что ЕС признает только Республику Кипр субъектом международного права в соответствии с соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН", - подчеркнул Боррель.

Кто такой Жозеп Боррель? Жозеп Боррель Фонтельес - испанский политик, член Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), с 20 июля 2004 до 16 января 2007 - председатель Европейского парламента. С 1 декабря 2019 года - Высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности, пишет Википедия.

Вояжи Орбана в Киев и Москву - что известно

2 июля премьер Венгрии Виктор Орбан впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину прибыл в Киев, где встретился с президентом Владимиром Зеленским.

К слову, на встрече с Зеленским Орбан выдвинул предложение "мирного урегулирования" с Россией путем прекращения огня с украинской стороны. Напомним, сам Зеленский отверг "вариант мира" от Венгрии.

После этого Орбан в режиме "секретно" отправился в Москву на встречу с Путиным. На что в Украине и ЕС ответили довольно остро. К примеру, глава Европейского Совета Шарль Мишель отметил, что у Орбана не было мандата от Евросоюза на поездку в РФ.

По оценке экспертов, Орбан, пользуясь своим временным статусом председательствующего в Евросоюзе лица, вероятнее всего, будет стремиться стать посредником между Россией, США и Китаем.

Кроме того, недавно Орбан сформировал группу "Патриоты Европы" внутри Европарламента. Теперь пророссийский политик будет пытаться возглавить европейских популистов-трампистов.

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