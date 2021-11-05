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"Особенные отношения": Меркель выступила за диалог с Россией

5 ноября 2021, 20:33

Германия и Франция продолжают работу в нормандском формате над реализацией минских соглашений по Донбассу, заявила канцлер.

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Меркель высказалась об отношениях с Путиным / Getty

Канцлер Ангела Меркель заявила о том, что у Германии и Российской Федерации всегда были особенные отношения. Поэтому сторонам необходимо сохранять диалог.

"Нам нужно оставаться в диалоге с Россией… Отношения Германии и России всегда были особенными", - заявила она на вручении медали Вальтера Ратенау.

Она также отметила, что Германия и Франция продолжают работу в нормандском формате над реализацией минских соглашений по Донбассу. По ее словам, оккупация Крыма и части Донбасса "глубоко потрясли европейский порядок", но это не исключает важность диалога с Россией.

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Встреча в нормандском формате по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский 11 октября провел переговоры по видеосвязи с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. По итогам переговоров лидеры договорились актуализировать диалог по Донбассу на уровне нормандской четверки и начать дискуссию относительно организации саммита на высшем политическом уровне.

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Далее состоялся телефонный разговор Меркель, Макрона и главы РФ Путина. Российский президент обвинил Украину в якобы невыполнении всех договоренностей по Донбассу, которые были зафиксированы на нормандских саммитах. Однако в Кремле согласились на перезапуск переговоров в нормандском формате и начало диалога по проведению встречи на уровне министров иностранных дел.

Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт подтвердил, что стороны договорились обсудить организацию встречи глав МИД стран нормандского формата. По его словам, встреча должна пройти в ближайшее время.

В пресс-службе президента Франции также заявили, что в ходе переговоров Макрона, Меркель и Зеленского, а также Макрона, Меркель и Путина, стороны договорились о проведении встречи глав МИД стран нормандского формата уже в ближайшие две недели.

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