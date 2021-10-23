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Даже не могла себе представить, что Путин аннексирует Крым - Меркель

23 октября 2021, 22:20
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Еще десять лет назад во время выступления Путина в Бундестаге канцлер поняла, что у нее "есть значительные разногласия" с президентом России.

Ангела Меркель
Ангела Меркель была шокирована из-за аннексии Крыма / Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель сделала заявление о том, что даже не могла себе представить то, что российский президент Владимир Путин прибегнет к оккупации Крыма, а на Донбассе дойдет до военного конфликта, сообщает Suddeutsche Zeitung.

По ее словам, еще десять лет назад во время выступления Путина в Бундестаге поняла, что у нее "есть значительные разногласия" с президентом России.

В качестве примера, Меркель рассказала о видении главы Кремля распада Советского Союза. Она говорит, что для Путина это было "печальное событие". А Берлин это называет "радостью окончания холодной войны, объединением Германии и европейского единства".

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"Во время вступления в должность я и представить себе не могла, что он аннексирует Крым и на востоке Украины - практически рядом с Евросоюзом - дойдет до таких военных столкновений", - сказала Ангела Меркель.

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Заявления Меркель о поддержке Украины

20 августа немецкий канцлер Ангела Меркель по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве выступила в поддержку территориальной целостности Украины, осудила аннексию Крыма, и пообещала помогать украинскому государству.

22 августа Меркель по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленский в Киеве заявила, что Германия поддержит новые санкции против России в том случае, если Москва после запуска СП-2 будет использовать газ как оружие.

Меркель выступила с инициативой о проведении новой встречи в рамках нормандского формата на уровне лидеров Украины, Германии, Франции и России, а также назвала российское государство участником конфликта на Донбассе.

В сентябре Ангела Меркель подчеркнула, что Украина должна оставаться транзитером российского газа в Европу даже после того, как будет введен в эксплуатацию газопровод Северный поток-2.

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новости Германии Ангела Меркель аннексия Крыма
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