Остановка санкций против Северного потока-2: у Байдена предложили Германии сделку

США намерены восстановить сотрудничество с Германией и пойти на диалог с европейскими государствами.
Команда избранного президента США Джо Байдена допускает возможность временной остановки санкций против российского газопровода Северный поток-2 с целью восстановления конструктивных отношений Вашингтона с Берлином. Однако для этого европейцы должны остановить реализацию проекта.
Как сообщает немецкая газета Handelsblatt, советник Байдена по иностранным делам Николас Бернс заявил, что приостановка работ по укладке труб Северного потока-2 может положительно отразиться на восстановлении сотрудничества Вашингтона и Берлина, а также открыть путь для диалога. Американцы, в свою очередь, в таком случае могут пойти на приостановку санкций против российского энергетического проекта.Читайте такжеУдар по Северному потоку-2: что будет с газопроводом после новых санкций США
"Европейцы должны остановить строительство "Северного потока-2", а американцы - приостановить действие санкций. Это дало бы новой администрации США возможность конфиденциально и спокойно говорить с правительством Германии и другими вовлеченными странами", - подчеркнул Бернс.
Северный поток-2 новости
- В компании Nord Stream 2 AG 15 января заявили о том, что достройка газопровода Северный поток-2 в территориальных водах Дании поставлена на паузу из-за технических проблем. В России утверждают, что проблема связана с отсутствием у судна-трубоукладчика Академик Черский разрешения на работы в датской акватории из-за отказа норвежской компании DNV GL сертифицировать проект в связи с американскими санкциями.
- Американскому Конгрессу удалось преодолеть вето президента Дональда Трампа на оборонный бюджет на 2021 год, в котором заложены санкции против газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток. Вследствие этого уже с 1 января 2021 года американские ограничения против СП-2 вступили в силу.
- Строительство газопровода Северный поток-2 возобновилось 11 декабря в Германии.
- В Nord Stream 2 AG 28 декабря заявили о завершении работ по СП-2 в немецких территориальных водах.