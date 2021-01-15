Остановка санкций против Северного потока-2: у Байдена предложили Германии сделку

У Байдена предложили Европе остановить строительство Северного потока-2 / Фото Reuters

Команда избранного президента США Джо Байдена допускает возможность временной остановки санкций против российского газопровода Северный поток-2 с целью восстановления конструктивных отношений Вашингтона с Берлином. Однако для этого европейцы должны остановить реализацию проекта.

Как сообщает немецкая газета Handelsblatt, советник Байдена по иностранным делам Николас Бернс заявил, что приостановка работ по укладке труб Северного потока-2 может положительно отразиться на восстановлении сотрудничества Вашингтона и Берлина, а также открыть путь для диалога. Американцы, в свою очередь, в таком случае могут пойти на приостановку санкций против российского энергетического проекта.Читайте такжеУдар по Северному потоку-2: что будет с газопроводом после новых санкций США

"Европейцы должны остановить строительство "Северного потока-2", а американцы - приостановить действие санкций. Это дало бы новой администрации США возможность конфиденциально и спокойно говорить с правительством Германии и другими вовлеченными странами", - подчеркнул Бернс.

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